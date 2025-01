Polacy zapomnieli o tych ziarnach. To poważny błąd, bo kozieradka działa jak turbospalacz tłuszczu

Kozieradka zwyczajna, zwana również jako kozieradka lecznicza, greckie siano lub boża trawka, należy do rodziny bobowatych. Pierwotnie występowała wyłącznie w Europie Wschodniej i Azji. Teraz można ją również spotkać w innych częściach świata. Wykorzystuje się ją między innymi do produkcji sztucznych syropów klonowych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z cennych właściwości tego surowca. Sprawdź, co daje włączenie go do diety.

Jak kozieradka wspomaga odchudzanie?

Kozieradka stymuluje metabolizm i ułatwia kontrolowanie apetytu. Zawiera błonnik, który pobudza pracę jelit. W dodatku absorbuje wodę i pęcznieje w żołądku. Dzięki temu przedłuża uczucie sytości i zapobiega podjadaniu. Zmniejsza ryzyko „skoków” poziomu glukozy we krwi i niweluje chęć sięgania po słodycze oraz inne niezdrowe przekąski. Tym samym pozwala skuteczniej zapanować nad liczbą przyjmowanych kalorii i ograniczyć ich spożycie. Boża trawka wpływa również na termogenezę. Zwiększa ilość ciepła produkowanego przez organizm. W rezultacie dochodzi do szybszego spalania tkanki tłuszczowej.

Inne właściwości kozieradki

Kozieradka wykazuje działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Chroni błonę śluzową przewodu pokarmowego przed uszkodzeniem i wspomaga pracę wątroby. Obniża też stężenie „złego cholesterolu” w organizmie. Tym samym zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Może odegrać istotną rolę w profilaktyce miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zawału mięśnia sercowego czy udaru mózgu. To właśnie te schorzenia są – obok problemów onkologicznych – najczęstszymi przyczynami przedwczesnych zgonów wśród Polaków.

Jak wykorzystać kozieradkę w kuchni?

Z nasion kozieradki można zrobić pyszną herbatę. Wystarczy wziąć dwie łyżeczki ziaren i zalać gorącą wodą. Następnie należy zaparzać napój pod przykryciem przez około pół godziny. Boża trawka świetnie sprawdza się również jako przyprawa. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dodawać ją do sosów, zup, sałatek czy marynat, a także zapiekanek, dań makaronowych, mięsnych i warzywnych.

