Herbata z igieł sosny to moje odkrycie. Poznaj niesamowite właściwości i prosty przepis na zdrowotny napar

Igły sosny są zwykle traktowane niczym odpad lub nawóz. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że można z nich zrobić herbatę. Napar jest niezwykle skutecznym „orężem” w walce z wolnymi rodnikami, a te jak wiadomo mogą wywołać w organizmie wiele nieodwracalnych szkód. Ma też wiele innych prozdrowotnych właściwości. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

Herbata z igieł sosny jako „eliksir młodości”

Napar z igieł sosny to źródło garbników, olejków eterycznych, flawonoidów, a także wielu witamin. Odgrywają one bardzo istotną rolę w zwalczaniu stresu oksydacyjnego w organizmie. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy wolne rodniki zaczynają dominować nad przeciwutleniaczami. Ta przewaga niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Zwiększa aktywność czynników prozapalnych. Uszkadza komórki tkanek i utrudnia ich regenerację. Podnosi poziom „złego cholesterolu” i stężenie glukozy we krwi. Sprzyja występowaniu wielu chorób, takich jak nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego czy udar mózgu.

Szkodliwą aktywność wolnych rodników widać również na skórze. Związki przyspieszają procesy starzenia i pogarszają jej kondycję. W efekcie cera staje się szara i sucha i mniej elastyczna. Na jej powierzchni pojawiają się zmarszczki, przebarwienia oraz inne niedoskonałości. Herbata z igieł sosny przeciwdziała tym wszystkim negatywnym konsekwencjom stresu oksydacyjnego. Wzmacnia odporność, poprawia ogólne samopoczucie i zapewnia lepszy wygląd. Opóźnia proces pojawienia się oznak starzenia. Chroni też przed chorobami. Przeprowadzone badania dowodzą, że napar ma wysoki potencjał antynowotworowy. Wykazuje też działanie uspokajające.

Jak zrobić napar z igieł sosny?

Jeśli decydujesz się na samodzielne zbieranie igieł sosny, zwróć uwagę na kilka ważnych kwestii. Upewnij się, że drzewo, z którego chcesz pozyskać igliwie nie pochodzi z terenów zanieczyszczonych lub objętych ochroną. Jeśli twoja choinka rosła przy ruchliwej drodze, lepiej nie wykorzystuj jej igieł do zrobienia naparu.

Przygotowanie sosnowej herbatki jest bardzo proste. Umyj i osusz sosnowe igły, a następnie lekko rozgnieć je w moździerzu. Następnie wrzuć całość do rondelka, zalej wodą i gotuj całość przez około 15 minut. Następnie przecedź powstały napój. Możesz dodać do niego kawałek imbiru, sok z cytryny i miód. Dosłodź go jednak dopiero, gdy przestygnie. Do zrobienia jednej porcji naparu wystarczą dwie łyżeczki igieł sosny i 250 mililitrów wody.

Herbatę sosnową możesz zrobić również z ususzonego surowca. Rozłóż igły na blasze do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do 50 stopni. Cały proces zajmuje zwykle kilka godzin. Warto jednak stale kontrolować stopień wysuszenia składnika. W sklepach zielarskich możesz też kupić igły sosny gotowe do zaparzenia. Zalej dwie łyżeczki takiego suszu gorącą wodą i pozostaw pod przykryciem na pół godziny. Potem przecedź napój.

Co jeszcze wiedzieć o herbacie z igieł sosny?

Napar z igieł sosny najlepiej pić raz dziennie. Przed włączeniem go do diety, skonsultuj się z lekarzem. Związki w nim zawarte mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami lub wywołać reakcję alergiczną. Napój nie jest zalecany osobom z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, małym dzieciom i kobietom w ciąży.

