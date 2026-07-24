Te lody z Lidla możesz jeść nawet na redukcji. Dietetyk nie ma wątpliwości

Minęły czasy, gdy dieta odchudzająca wykluczała słodycze. W dzisiejszych czasach mamy coraz większy wybór produktów bezcukrowych, ale nie na sztucznych słodzikach, tylko tych bardziej polecanych. Można znaleźć je w różnych sklepach, ale w Lidlu kryją się prawdziwe perełki.

Top 3 rodzaje lodów bez cukru z Lidla

Wyrobom w kubeczkach bez dodatku cukru przyjrzał się dietetyk mgr Patryk Puszkarz. W swoim rankingu lodów dla insulinoopornych trzecie miejsce przyznał lodom o smaku kakaowym marki Gelatelli, oznaczonym jako „no sugar added”. W porcji 100 g mają tylko 6,5 g cukrów, które pochodzą z zastosowanych składników. Dostarczają 123 kcal i 3,7 g białka i 16,1 g węglowodanów, ale jednocześnie aż 10,4 g błonnika, „co jest dużym plusem” według eksperta.

Drugie miejsce zajęły lody z lodziarni Willisch o smaku sernika, truskawki i kruszonki. Użyte słodziki to maltitol i ksylitol, a dawka cukrów prostych wynosi tylko 4,4 g. Stugramowa porcja dostarcza 163 kcal, 28 g węglowodanów i 4,5 g białka. Na ten produkt zwróciła też uwagę dietetyczka mgr Julita Nowak.

Technologicznie to deser nastawiony na różnorodność smaków i tekstur. Plus za mleko i śmietankę wysoko w składzie, brak dodatku cukru, zawiera substancje słodzące – oceniła specjalistka.

Najlepsze lody proteinowe z Lidla

Zwycięzcą w rankingu lodów bez cukru zostały te wysokobiałkowe. Taki produkt nie powoduje gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi, jak zwykły mrożony deser, tylko daje dłuższe uczucie sytości po jego zjedzeniu.

Pierwsze miejsce należy do lodów od WK Dzik, które dosładzane są erytrytolem i sukralozą, a w 100 g dostarczają 154 kcal, 20 g węglowodanów i 10 g białka – podał ekspert w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Chodzi o produkt o nazwie Protein Ice Cream o smaku cream-chocolate. Podana standardowa porcja zapewnia wcale nie tak mało, bo 8,3 g cukrów. Wynagradza to jednak podniesiona zawartość białka.

Na uwagę zasługują ponadto lody High Protein o smaku słonego karmelu marki Gelatelli, zauważone przez Patryka Puszkarza. Choć jednak mają w składzie erytrytol i stewię, obok nich pojawia się też zwykły cukier. Porcja 100 g to 132 kcal, 22,7 g węglowodanów (w tym 12 g cukrów prostych) i 7,1 g białka.

Polecane lody do 100 kcal z Lidla

Specjaliści poszukali także lodów w małych opakowaniach na jeden raz. W tym przypadku jest trudniej o te bez cukru i zwykle są to słodkie ulepki. Ich zaletą są jednak małe porcje, a to przekłada się na niewielkie dawki kalorii.

Dietetyk mgr Magdalena Moniuszko podała te wartości w nagraniu opublikowanym w swoich mediach społecznościowych:

Mini Big Milk, Algida – 30-33 kcal,

Fruit Mix orange & blackcurrant, Gelatelli – 45 kcal,

Little Octo watermelon, orange and lime flavor, Gelatelli – 56 kcal,

Kaktus, Froneri – 63 kcal,

Hurricane, Gelatelli – 72 kcal,

Nesquik, Nestle – 73 kcal.

Taka miniaturowa słodka przekąska może paradoksalnie pomóc w utrzymaniu diety i wagi. Wynika to z faktu, że całkowite odcięcie słodyczy zwiększa poziom frustracji. Przez to sprawia, że w słabszych momentach łatwo się złamać i pochłonąć o wiele większe porcje łakoci.

Zdrowe odżywianie to nie tylko idealne wybory. To także miejsce na odrobinę przyjemności i ulubione smaki, ale byle świadomie – przekonuje Julita Nowak.

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