Jajka a poziom cukru we krwi. Czy jajka pomagają utrzymać prawidłowy poziom cukru?

Utrzymanie poziomu cukru we krwi w ryzach to klucz do zachowania zdrowia. Zbyt długo utrzymujący się wysoki poziom cukru we krwi może prowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych: zwiększa ryzyko chorób serca i nerek, a także udaru oraz problemów ze wzrokiem. W przypadku większości zdrowych osób prawidłowy poziom cukru we krwi wynosi 72-108 mg/dl na czczo i do 140 mg/dl 2 godziny po jedzeniu.

Wysoki poziom cukru we krwi u osób z insulinoopornością utrzymuje się jeszcze długo po zakończeniu posiłku. Dlatego też osoby zmagające się z insulinoopornością oraz cukrzycą (zwłaszcza typu 2) mają na tym polu utrudnione zadanie. Leczenie farmakologiczne to jedno, ale dieta jest nie mniej istotna.

Co wpływa na poziom cukru we krwi?

Unormowany poziom cukru we krwi wynika ze zbilansowanej i zdrowej diety. Zbyt wysoki cukier przyczynia się do rozwoju cukrzycy, choroby, która uznawana jest za jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Aby nie doprowadzać do wysokich skoków cukru, należy unikać produktów bogatych w cukier. Słodycze, ciasta, słodkie przekąski, ale też drożdżówki, słodkie pieczywo, białe makarony, ryż mocno podnoszą poziom glukozy. Po spożyciu posiłki zawierającego duże ilości cukrów i węglowodanów prostych, poziom cukru szybko się podnosi. Później niestety równie szybko spada, co sprawia, że czujemy się zmęczeni i pozbawieni energii.

Komponowanie posiłków z produktów składających się z węglowodanów złożonych, błonnika, warzyw i owoców zapobiega skokom cukru. Zmniejsza też ryzyko zachorowania na cukrzycę.

Co jeść, by zachować właściwy poziom cukru we krwi?

Istnieje wiele produktów, które pomagają utrzymać odpowiedni poziom cukru we krwi. Możesz jeść je bez problemów. Różne badania donoszą, że wpływ leków przeciwcukrzycowych na organizm w dłuższej perspektywie może nie być zbyt korzystny. Dlatego właściwa dieta może być wybawieniem.

W diecie normalizującej poziom cukru we krwi powinny znaleźć się warzywa i soki warzywne, które są bogate w błonnik. Sałata, cukinia, ogórki, pomidory, ale też rośliny strączkowe czy warzywa kapustne dostarczają wielu składników odżywczych i zapobiegają gwałtownemu podnoszeniu się poziomu cukru w organizmie.

Warto też sięgać po produkty pełnoziarniste, które bogate w węglowodany złożone i błonnik, dzięki czemu na długo zapewniają uczucie sytości i zmniejszają chęć sięgania po słodkie przekąski.

Jednoznaczne doniesienia naukowe

Badania potwierdzają, że spożycie jaj może zmniejszać ryzyko zachorowania na cukrzycę. Jedzenie jaj nie tylko zwiększa uczucie sytości, ale też dostarcza dużej ilości protein i składników odżywczych. Mężczyźni, którzy jedzą 4 jajka tygodniowo, mają niższe aż o 37 procent ryzyko cukrzycy– wynika z badań fińskich naukowców z University od Eastern Finland.

Osoby zdrowe mogą zatem śmiało włączyć jajka do swojej diety. Oczywiście, mniejsze ryzyko cukrzycy typu 2 będzie u osób, które dbają o zdrowe nawyki żywieniowe, nie sięgają po słodkie i słone przekąski, fast foody czy dania bogate w tłuszcze odzwierzęce. Nawyki związane z żywieniem mogą znacznie ograniczyć ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych, do których zalicza się także cukrzyca typu 2.

Jajko, ocet i woda – sposób na walkę z cukrzycą?

Znany jest zwłaszcza jeden posiłek obniżający poziom cukru i łączący trzy składniki. Sprawdza się w zapobieganiu gwałtownym wzrostom poziomu cukru we krwi. Prostota tego posiłku zadziwia: do jego przygotowania potrzeba octu jabłkowego, wody i gotowanego jajka.

Ugotuj jajko i usuń skorupkę. Ostudzone jajko przekłuj wykałaczką 2-3 razy, a następnie włóż je do słoika i zalej taką ilością octu, by było całkowicie zakryte. Zamknij słoik i odstaw na noc do lodówki. Następnego ranka wypij szklankę ciepłej wody i zjedz jajko. Powtarzaj tę czynność codziennie. To po niedługim czasie pozwoli ci zauważyć poprawę poziomu cukru we krwi.

Jajko na twardo jest świetną przekąską wysokobiałkową. Sprawdzi się doskonale na śniadanie dla cukrzyka. Białko spowalnia trawienie oraz wchłanianie glukozy i zapewnia uczucie sytości na długo bez podnoszenia poziomu cukru we krwi.

Ocet jabłkowy zapobiega skokom poziomu cukru (zwłaszcza po skrobiowych posiłkach), podnosi wrażliwość na insulinę i zmniejsza skoki cukru we krwi.

Jajka w diecie diabetyka

Badania potwierdzają, że jedzenie jednego jajka jest dopuszczalne w diecie osób cierpiących na cukrzycę. Jaja mają cenne wartości odżywcze, do których głównie zaliczają się witaminy z grupy B, witamina A, witamina E czy luteina, a także cenne pierwiastki, do których zaliczają się potas, fosfor, wapń czy selen. Jedno jajko mogą zjeść osoby chore na cukrzycę, natomiast powinny pamiętać, że jaja podnoszą poziom cholesterolu i że jedzenie ich w zbyt dużych ilościach nie jest wskazane.

Jak często można jeść jajka?

Jak wynika z informacji Światowej Organizacji Zdrowia WHO dopuszczalne jest jedzenie nawet 10 jajek tygodniowo. Taka ilość nie tylko nie zagraża zdrowiu, ale też nie podnosi poziomu cholesterolu – wbrew powszechnemu mniemaniu. Najlepiej jest spożywać jajka w postaci gotowanej, z dodatkiem warzyw, ponieważ wtedy są dużo zdrowsze niż smażone na maśle.

