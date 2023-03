Czy zielona herbata może podnosić ciśnienie krwi?

Zielona herbata to napój, który zaleca się ze względu na jego szereg właściwości zdrowotnych. Sprzyja oczyszczaniu organizmu z toksyn, działa antyoksydacyjnie, zwalczając wolne rodniki. Może wspomóc nas też w utrzymaniu właściwego poziomu cukru we krwi (zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy typu II i wspomaga jej leczenie). Napar z zielonej herbaty ma ponadto działanie pobudzające. Dlatego osoby, które mają problem z nadciśnieniem i szukają napoju, który zastąpi im kawę, coraz częściej sięgają właśnie po zieloną herbatę. Jak wpływa ona na ciśnienie tętnicze?

Co zawiera zielona herbata?

Zielona herbata ma bogaty skład. Znajdziemy w niej m.in.:

polifenole,



witaminę B,

witaminę C,

witaminę E,

witaminę K,

cynk,



miedź,

potas,

mangan,

fluor.

Zielona herbata ma właściwości zdrowotne

Zielona herbata zawiera szereg właściwości zdrowotnych. Zaleca się spożywanie jej wszystkim osobom, które chcą oczyścić organizm. Aby jednak tak zadziałała, należy odpowiednio ją parzyć. Herbata ta nie lubi zbyt gorącej wody ani bardzo krótkiego czasu parzenia.

Zielona herbata pomaga oczyścić organizm z toksyn. Działa moczopędnie, wspomagając prawidłową pracę pęcherza moczowego oraz nerek. Zawartość polifenoli sprzyja zwalczaniu wolnych rodników, które mogą dokonywać w organizmie uszkodzeń na poziomie komórkowym. Dzięki temu, że zawiera przeciwutleniacze, może stanowić profilaktykę antynowotworową i zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych.

Czy zielona herbata pobudza?

Zielona herbata zawiera kofeinę, substancję, która znajduje się m.in. w kawie. Może zatem działać pobudzająco na organizm, co dla niektórych osób jest zaskoczeniem. Przyjęło się uważać, że zielona herbata wycisza. Rzeczywiście, tak również może działać na organizm. Jak to możliwe?

Wszystko zależy od czasu parzenia i tego, czy z danych liści robimy pierwszy napar. Krótkie parzenie (przez 2-3 minuty) sprawia, że napój działa pobudzająco na organizm. Może zatem zastąpić poranną kawę i dostarczyć nam zastrzyku energii. Długi czas parzenia (przez 4-6 minut) będzie już działał uspokajająco na organizm. Ważne jest jednak, by zawsze po zaparzeniu oddzielić liście od naparu.

Warto wiedzieć, że liście zielonej herbaty można wykorzystać do zrobienia naparu więcej niż raz i nie utracą one smaku. Przy pierwszym parzeniu uzyskamy napój o innym smaku od kolejnych. Do tego charakter kolejnych naparów będzie bardziej relaksujący.

Wpływ zielonej herbaty na układ krążenia

Zielona herbata korzystnie oddziałuje na pracę serca i układu sercowo-naczyniowego. Stanowi naturalną profilaktykę zaburzeń rytmu serca, może obniżać ryzyko wystąpienia zawału czy udaru. Dodatkowo, spożywana w większych ilościach, zapobiega ryzyku rozwojowi miażdżycy. W jaki sposób? Zielona herbata sprzyja oczyszczaniu organizmu z toksyn, w tym również z frakcji cholesterolu LDL (tzw. złego cholesterolu), która może odkładać się w tętnicach i przyczyniać do rozwoju miażdżycy. Zapobiega zatem tworzeniu się skrzepów, a także zatykaniu świateł tętnic.

Czy zielona herbata podnosi ciśnienie krwi?

Czy ze względu na zawartość kofeiny zielona herbata może podnosić ciśnienie krwi? Badania naukowe dowiodły, że uzyskany z niej napar redukuje ciśnienie tętnicze i poprawia odruchową regulację układu krążenia. Jest to możliwe przez zmniejszenie napięcia współczulnego układu nerwowego, który jest podstawowym mechanizmem krótkookresowej regulacji ciśnienia tętniczego. Mówią prościej zielona herbata pomaga obniżyć ciśnienie, a do tego zmniejsza ryzyko wystąpienia innych chorób układu krążenia

Z tego względu osoby, które leczą się na nadciśnienie tętnicze, nie powinny rezygnować z zielonej herbaty. Pita w granicach rozsądku (czyli w ilości dopuszczalnej do spożycia dziennego, która wynosi 5 gramów) jest w pełni bezpieczna dla organizmu. Mogą ją pić nawet osoby chorujące na serce i pozostające pod kontrolą kardiologa. Filiżanka zielonej herbaty nie zaszkodzi, zwłaszcza tej długo parzonej.

