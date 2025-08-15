Ten czerwony koktajl na odchudzanie działa cuda! Przepis mam od znajomego dietetyka. Wypróbuj

W czasie odchudzania warto pić różne koktajle owocowo-warzywne. Zdarza się, że potrafią one zastąpić nawet cały posiłek. Zawierają dużo błonnika pokarmowego, który jest niezwykle ważny w procesie redukcji masy ciała. Dzięki niemu dłużej czujemy się syci i nie mamy ochoty na podjadanie między posiłkami. Ostatnio wypróbowałam przepis na taki odchudzający koktajl, który dostałam od znajomego dietetyka. Nie tylko wspaniale smakował, ale był też naprawdę skuteczny.

Jak zrobić czerwony koktajl na odchudzanie? Przepis

Jednym ze składników tego koktajlu jest czerwona herbata. Ten napój, szczególnie odmiana Pu-erh, jest znany z właściwości wspomagających odchudzanie. Przyspiesza metabolizm, co ułatwia spalanie tłuszczu i wspiera redukcję masy ciała. Działa również delikatnie moczopędnie, pomagając pozbyć się nadmiaru wody z organizmu.

Przepis: Czerwony koktajl Ten koktajl wspomaga odchudzanie, a do tego świetnie smakuje! Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 135 Składniki 200 ml naparu czerwonej herbaty pu-erh

3 kostki lodu

100 g truskawek

100 g ugotowanego buraka

100 g malin Sposób przygotowania Blendowanie składnikówDo blendera kielichowego wrzuć wszystkie owoce i warzywa. Dodaj lód i ostudzony napar herbaciany. Zblenduj wszystkie składniki.

Koktajl zawiera też ugotowanego buraka, który również wspomaga pozbywanie się nadprogramowych kilogramów. Burak ma sporo błonnika pokarmowego i niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi — to istotne dla utrzymania stabilnego apetytu. Oprócz tego do przygotowania koktajlu warto wykorzystać maliny i truskawki, które są niskokaloryczne, a przy tym sprawiają, że napój jest o wiele smaczniejszy.

Najważniejsze zasady przygotowania odchudzających koktajli

Podczas przyrządzania odchudzającego koktajlu unikaj dodawania cukru i słodzonych jogurtów – naturalna słodycz owoców w zupełności wystarczy. Wybieraj produkty bogate w błonnik pokarmowy. Warto również dodać składniki będące źródłem białka i zdrowych tłuszczów, dzięki temu koktajl będzie bardziej sycący. Dobrym dodatkiem są też warzywa liściaste, które są niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w witaminy. Aby uzyskać odpowiednią konsystencję, stopniowo wlewaj płyn, miksując składniki aż do uzyskania gładkiego napoju. Do koktajlu dobrze jest dodać też płatki owsiane lub nasiona chia – w ten sposób będzie on jeszcze bardziej wartościowy, ale też skuteczny. Możesz też przygotować zielony koktajl odchudzający, smakuje genialnie.

Czytaj też:

3 tanie produkty z Biedronki, które przyspieszają odchudzanie. Poleca je dietetyczkaCzytaj też:

Dietetyk: to najgorsze mleko, jakie można kupić, a Polacy biorą je litrami. Sprawdź, co pijesz