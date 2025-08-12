Jesz mniej, ruszasz się, a waga stoi? Ekspertka zdradza, jak pokonać „cichego zabójcę” odchudzania

W teorii odchudzanie jest dość proste. Kluczem do zrzucenia nadprogramowych kilogramów bywa zwykle ruch i deficyt kaloryczny. Jednak – jak pokazuje praktyka – to nie zawsze wystarczy. Z tym problemem boryka się wiele osób. Jedzą mniej, dbają o aktywność fizyczną, a mimo to ich waga wciąż „stoi” w miejscu. Dlaczego tak się dzieje? Na możliwą przyczynę w jednym ze swoich materiałów opublikowanych w sieci zwraca uwagę trenerka i dietetyczka Karolina Przybył-Lewy. Nazywa ją „cichym zabójcą odchudzania”.

Czemu nie chudniesz, mimo diety i ćwiczeń?

Jednym z najczęściej pomijanych powodów, dla którego odchudzanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów – mimo aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania – jest przewlekle podwyższony poziom kortyzolu. Ten związek nazywany potocznie hormonem stresu pomaga nam radzić sobie w sytuacjach, które wymagają szybkich i zdecydowanych działań. Przygotowuje organizm do reakcji „walcz lub uciekaj”. Jego nadmiar może jednak poważnie zaszkodzić zdrowiu i negatywnie wpłynąć na przemianę materii.

Wysoki poziom kortyzolu może zwiększać poziom insuliny, co utrudnia spalanie tłuszczu i sprzyja jego gromadzeniu się w okolicy brzucha – wyjaśnia Karolina Przybył-Lewy.

Poza tym nadmiar „hormonu stresu” w organizmie wzmaga apetyt na wysokowęglowodanowe i przetworzone przekąski. W efekcie jeszcze trudniej kontrolować masę ciała. Do objawów wysokiego poziomu kortyzolu zalicza się między innymi: wypadanie włosów, zmiany skórne (trądzik), częste wybudzanie się w nocy, senność czy nieprzyjemny zapach potu.

Jak obniżyć poziom kortyzolu w organizmie?

Przede wszystkim należy zadbać o odpowiednią długość oraz jakość snu (minimum 7-8 godzin na dobę). Pomóc mogą również rozmaite techniki i ćwiczenia relaksacyjne, na przykład głębokie oddychanie czy joga. Warto też ograniczyć ilość spożywanej kofeiny i alkoholu, a wprowadzić do codziennej diety więcej produktów obfitujących w antyoksydanty (owoce jagodowe, cytrusy, orzechy, zieloną herbatę etc.). Trzeba bowiem pamiętać, że wysoki poziom kortyzolu bardzo często idzie w parze ze stresem oksydacyjnym wywoływanym przez nadmierną aktywność wolnych rodników.

