Dietetyk alarmuje: ten nawyk obciąża mózg i odbiera energię. Chodzi o konkretny posiłek

W dzisiejszym zabieganym świecie wiele osób pomija jedzenie śniadań. Często wynika to z braku czasu, a niekiedy po prostu z negatywnych przyzwyczajeń utrwalonych przez lata. Niestety, ten pozornie niewinny nawyk może mieć poważne konsekwencje dla naszego organizmu. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale realnie wpływa to także na pracę mózgu.

Brak śniadań źle wpływa na pracę mózgu

Teraz powiem coś, co jest bardzo niepopularne, jeśli chodzi o aktualne trendy. Dość często mówi się o tym, że śniadanie nie jest nam potrzebne do szczęścia, a konkretnie – do zdrowia. Taką tezę wysuwa się zwykle w kontekście stosowania postu przerywanego, ponieważ rezygnując z wczesnego posiłku, niektórym osobom łatwiej utrzymać taki post – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu.

Zaznaczył, że post przerywany rzeczywiście może dobrze wpłynąć na nasze zdrowie, jednak organizm przestawia się wtedy na nieco inne funkcjonowanie, a więc pominięcie śniadań nie będzie czymś złym.

W przypadku osób, które nie stosują postu, dietetyk wyjaśnił, że pomijanie śniadań to zły nawyk, który negatywnie wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu. Ekspert wytłumaczył, że według dostępnej literatury, pomijanie śniadań sprzyja wyższemu poziomowi kortyzolu we krwi (czyli hormonu stresu).

Badacze sugerują bowiem, że to właśnie nadmiar kortyzolu, wywołany w ten sposób, zaburza między innymi produkcję neuroprzekaźników w mózgu, czyli w pewnym stopniu może upośledzać funkcjonowanie tego ważnego organu – dodał.

Co więcej, jak wynika z przeprowadzonego badania, osoby rezygnujące ze śniadań mają aż o 70 procent wyższe ryzyko poważnych zaburzeń depresyjnych.

Jak dbać o prawidłową pracę mózgu?

Żeby zadbać o prawidłowe funkcjonowanie mózgu, bardzo ważne jest skupienie się na zdrowych nawykach żywieniowych. W codziennym menu powinny znaleźć się produkty bogate w kwasy omega-3 (np. tłuste ryby morskie, orzechy włoskie, siemię lniane), antyoksydanty (obecne m.in. w jagodach, brokułach i zielonej herbacie), a także witaminy z grupy B, magnez i cynk.

Ważne jest także, by ograniczyć cukier i żywność wysoko przetworzoną. Niezwykle istotne jest dbanie o odpowiedni poziom nawodnienia.

Badacze wielokrotnie dowiedli, że podczas odwodnienia mózg traci wodę, co prowadzi do jego kurczenia się. Poza tym odwodnienie powoduje zagęszczanie krwi, co utrudnia jej przepływ przez drobne naczynia mózgowe – powiedział.

To przekłada się na gorszą pamięć, zwiększoną drażliwość czy spadek nastroju.

