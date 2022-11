Nie przechowuj w ten sposób miodu! Może stracić swoje cenne właściwości

Kiedy jemy codziennie miód, stawiamy słoik na kuchennym blacie, żeby mieć go pod ręką, kiedy chcemy posłodzić nim herbatę czy posmarować chleb. Eksperci wskazują, że nie jest to jednak właściwe miejsce dla miodu. Słoik z tym przysmakiem powinien stać w zaciemnionym miejscu, najlepiej w szafce lub w spiżarni, bo światło słoneczne, które powoduje rozkład substancji biologicznie czynnych.

W czym najlepiej przechowywać miód?

Najczęściej miód sprzedawany jest w słoikach i jest to właściwe opakowanie dla tego produktu. Nie powinno się trzymać go w plastikowym pojemniku czy wiaderku, ponieważ wchodzi zawartość w reakcję chemiczną z tym tworzywem. Spożywanie miodu z takiego opakowania nie przyniesie korzyści dla zdrowia.

Żeby miód zachował swoje właściwości najlepiej przechowywać go w temperaturze od 8 do 18 stopni. Okazuje się, że zarówno zbyt wysoka, jak i za niska temperatura, pozbawią miód cennych właściwości. Dlatego pamiętajmy, żeby, aby nie stawiać słoika z miodem w pobliżu piekarnika i zmywarki, które wydzielają ciepło.

Miód zawiera w swoim składzie nadtlenek wodoru, to naturalny składnik antybakteryjny, który zabezpiecza go przed popsuciem się. Powinien być jednak przechowywany w odpowiednich warunkach. Zdarza się, że miód słabej jakości, źle przechowywany pleśnieje. Okazuje się, że również miód, który został za wcześnie zebrany, może szybko się psuć. Jeśli kupimy właśnie taki miód, to może zacząć fermentować i wydzielać charakterystyczny piwno-drożdżowy zapach. Takiego produktu nie powinno się spożywać. Można jednak zrobić z niego pyszną nalewkę. Należy go jednak najpierw podgrzać do temperatury 80 stopni, gdyż w takich warunkach giną drożdże.

Dlaczego miód gęstnieje?

Gęstnienie miodu to naturalny proces krystalizacji, który nie wpływa na jego smak, ani działanie. Świadczy o tym, że kupiony przez nas miód jest dobrej jakość. Trzeba wiedzieć, że tylko naturalny miód ulega scukrzeniu, a sztuczne podróbki nie.

Czym nabierać miód?

Najlepiej nabierać miód na drewnianą łyżeczkę, gdyż metal psuje jego smak. Ważne jest, żeby nie wkładać do słoiczka oblizanej łyżeczki, gdyż enzymy i bakterie, zawarte w ślinie przyspieszą psucie się produktu.

Czytaj też:

Shoty witaminowe na poprawę odporności – jak je przyrządzić?Czytaj też:

Anginka – roślina, z której przygotowuje się napar na przeziębienie i zapalenie ucha