Pasta miso – prozdrowotne właściwości. Nie każdy powinien ją jeść

Jak powszechnie wiadomo Japończycy i Chińczycy cieszą się doskonałym zdrowiem i często żyją znacznie dłużej niż przedstawiciele innych narodowości. Może mieć to związek ze stosowaniem specyficznej diety, w której znajduje się m.in. pasta miso.

Czym jest pasta miso?

Jak podaje Verywell Fit: pasta miso lub po prostu miso, to pasta wytwarzana ze sfermentowanej soi, ryżu lub innego ziarna. Środkiem fermentującym jest japoński grzyb koji (Aspergillus oryzae). Pasta miso pochodzi z Chin, ale została przywieziona do Japonii około 1300 lat temu przez buddyjskich kapłanów, którzy używali jej do przechowywania żywności w miesiącach letnich. Obecnie pasta miso jest używana do marynowania warzyw, ryb i mięs. Jest to również kluczowy składnik zupy miso.

Pasta miso to produkt spożywczy, którego warto spróbować. Ma ona ciekawy smak i jest bogatym źródłem choliny. Ten organiczny związek chemiczny w pozytywny sposób wpływa na funkcjonowanie ludzkiego organizmu, zmniejszając ryzyko rozwoju chorób degeneracyjnych mózgu oraz poprawiając pamięć i koncentrację.

Czytaj też:

Okra – mało znane warzywo, które obniża cholesterol i wspomaga serce

Wartości odżywcze pasty miso

W składzie pasty miso znajdują się różne składniki odżywcze. 1 łyżka stołowa (17 g) pasty miso zawiera:

Kalorie: 33,7

Tłuszcz: 1 g

Sód: 634 mg

Węglowodany: 4,3 g

Włókno: 0,9 g

Cukry: 1,1 g

Białko: 2,2 g

Żelazo: 0,4 mg

Cholina: 12,3 mg

Witamina K: 5 mcg

Dlaczego warto włączyć do diety pastę miso?

Do najważniejszych korzyści zdrowotnych, które związane są ze spożywaniem pasty miso, zaliczamy:

obniżenie poziomu glukozy we krwi – pasta miso i inne produkty sojowe obniżają IG innych pokarmów;

obniżenie ciśnienia krwi oraz tętna – potrawy z pastą miso, pomimo słonego smaku, nie wpływają w negatywny sposób na wartość ciśnienia tętniczego oraz częstość akcji serca;

redukcję poziomu złego cholesterolu LDL – pasta miso jest źródłem białka roślinnego oraz zdrowych tłuszczów, co sprawia, że pomaga utrzymać w granicach normy poziom cholesterolu LDL i trójglicerydów;

redukcję przewlekłego stanu zapalnego – przewlekły stan zapalny może być związany ze spożywaniem np. dużej ilości mięsa i produktów wysoko przetworzonych, a pasta miso dostarcza do organizmu związki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym;

redukcję objawów związanych z niskim poziomem estrogenów – pasta miso jest źródłem fitoestrogenów, które pomagają łagodzić objawy menopauzy.

Inne korzyści zdrowotne, które związane są ze spożywaniem pasty miso to m.in. poprawa zdrowia jelit.

Czy pasta miso może szkodzić zdrowiu?

Niestety, pasta miso nie jest produktem spożywczym, którego smakiem i prozdrowotnym działaniem mogą cieszyć się wszyscy, niezależnie od stanu zdrowia. Produkty sojowe są zaliczane do grupy często uczulających alergenów i nie powinny być spożywane przez osoby uczulone na soję. Co więcej, w składzie pasty miso może znajdować się gluten, co wyklucza ją z jadłospisu osób chorych na celiakię i osób znietolerancją glutenu.

Częste spożywanie produktów z soi i innych roślin, które są źródłem fitoestrogenów, może doprowadzić do zaburzeń gospodarki hormonalnej organizmu. Pasta miso nie jest polecana dla osób, które muszą stosować dietę niskosodową oraz osób, które stosują leki antydepresyjne z grupy inhibitorów MAO.

Czytaj też:

Tahini – pasta sezamowa, która reguluje ciśnienie krwi. Do czego ją wykorzystać?Czytaj też:

Jak często pić kurkumę? – właściwości lecznicze i skutki uboczne