Marakuję warto jeść w upały. Poznaj przepis na pyszny koktajl

Marakuja to egzotyczny owoc o charakterystycznym słodko-kwaśnym smaku. Doskonale orzeźwia, a do tego jest bardzo zdrowy. Można dodawać go do napojów, koktajli, drinków, jogurtów i deserów. Dowiedz się, jak przyrządzić ożywczy koktajl z marakui.

Marakuja (Passiflora edulis Sims) nazywana jest też męczennicą jadalną, podobno ze względu na kształt kwiatów, które hiszpańskim misjonarzom skojarzył się z koroną Chrystusa. Zobaczyli ten owoc w Ameryce Południowej, gdy przyjechali na misję. Uprawiany jest tam do dziś. Owoc marakui waży średnio 50 gramów. Ma owalny kształt i jest wypełniony licznymi pestkami, które są jadalne. Skórka może mieć kolor żółty lub ciemnopurpurowy, zależnie od odmiany owoców.

Owoce marakui zawierają wiele witamin (C, A, E oraz witaminy z grupy B) i składników mineralnych (potas, fosfor, magnez, sód, wapń i żelazo), a także cenne antyoksydany oraz błonnik. Im zawdzięcza prozdrowotne właściwości. Dlaczego warto jeść marakuję? Marakuja jest dobrym źródłem witaminy C (w 100 g jest jej 30 mg), która wzmacnia odporność. Jest też silnym antyoksydantem, który usuwa z organizmu nadmiar wolnych rodników, co zapobiega przedwczesnemu starzeniu się organizmu oraz nowotworowym i chorobie Alzheimera. Właściwości te wspierają też flawonoidy zawarte w tych owocach. Ze względu na zawartość potasu, jedzenie marakui zalecane jest w profilaktyce chorób serca. Marakuja ma bowiem właściwości regulujące ciśnienie krwi. Spożywanie owocu pomoże również tym, którzy mają problem z cholesterolem. Dzięki dużej zawartości błonnika w tym owocu, w organizmie obniża się poziom „złego” cholesterolu we krwi. Badania wskazują, że ziarna zawarte w miąższu marakui mogą działać uspokajająco i przeciwlękowo. Dzięki ich jedzeniu poprawi się także ogólne funkcjonowanie mózgu oraz zapamiętywanie. Wysoka zawartość błonnika w marakui wzmacnia z kolei trawienie i wspiera odchudzanie. W 100 g tego owocu znajdziemy aż 10 g błonnika. Spożycie jednego owocu dostarcza organizmowi około 50 kcal. Przygotuj ożywczy koktajl z banana i marakui Przepis: Koktajl z marakują Ożywczy koktajl na upalne dni. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 1 Składniki 1 banan

400 g jogurtu naturalnego

2 marakuje

miód do smaku Sposób przygotowania Przygotuj składnikiDo kielicha blendera wlewamy jogurt, dodajemy obranego banana i miąższ z przekrojonych na pół owoców marakui (najlepiej wydrążyć je łyżeczką). Zmiksuj składnikiCałość miksujemy do uzyskania jednolitego płynu. Można dodać nieco miodu do smaku. Koktajl najlepiej smakuje schłodzony. Jak jeść marakuję? Marakuję przed jedzeniem należy umyć, chociaż jemy ją bez skórki. Potem owoc wystarczy przekroić na pół i łyżeczką zjeść miąższ wraz z pestkami, które zawierają dużo cennego błonnika pokarmowego poprawiającego trawienie. Jeśli jednak pestki przeszkadzają nam w smaku, gdyż są lekko gorzkawe, owoc można przetrzeć przez sitko i pozbyć się ich. Owoce marakui to też doskonały składnik koktajli, napojów oraz drinków. Podnosi również smak jogurtów, owsianki. Można z nich zrobić pyszny dżem lub konfiturę. Czytaj też:

Najbardziej kaloryczne owoce. Jakich owoców nie jeść na diecie?Czytaj też:

Otyłość brzuszna jest groźna dla zdrowia. Jak pozbyć się oponki?