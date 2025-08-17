Jesz jajka? Ten błąd w kuchni podnosi cholesterol, a winy szukasz nie tam gdzie trzeba

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile jajek dziennie można zjeść, żeby poziom cholesterolu nie podniósł się zbyt bardzo. Z badań wynika, że zjedzenie 1–2 jajek dziennie jest bezpieczne dla zdrowia serca. Nie wpływa to też negatywnie na poziom cholesterolu. Należy jednak zwracać uwagę na dodatki do jajek.

Jakich dodatków do jajek unikać?

Jeżeli przygotowujesz jajecznicę na boczku, to tłuszcze nasycone zawarte w boczku czy w słoninie będą niebezpieczne dla twojego cholesterolu. I to właśnie boczek lub słonina będą odpowiedzialne za stężenie cholesterolu we krwi – wyjaśniła profesor Ewa Stachowska w opublikowanym nagraniu.

Ekspertka dodała, że oczywiście w jajkach jest cholesterol i tłuszcze nasycone, jednak to takie dodatki jak boczek czy słonina szkodzą naszemu zdrowiu.

Specjalistka podkreśla, że jeżeli usmażysz jajka na dobrej oliwie i do tego dodasz wartościowe dodatki, jakimi są pomidory, cebula i mnóstwo „zieleniny”, to – według najnowszych badań – będziesz mieć gwarancję, że nawet dwa jajka jedzone w ten sposób codziennie będą bezpieczne. Jak podkreśla profesor Stachowska, wszystko jest kwestią właśnie tych „dobrych” albo „niedobrych” dodatków.

Wybieraj oliwę, świeże warzywa i zioła – wtedy jajka mogą być pyszną i zdrową częścią codziennego menu. To prosty trik, by cieszyć się smakiem i dbać o serce jednocześnie! – podsumowuje ekspertka.

Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są bardzo wartościowym elementem naszej diety. Przede wszystkim są bogate w białko, które wspiera budowę i regenerację mięśni. Zawierają także wiele cennych witamin i minerałów, takich jak między innymi witamina D, B12, A, żelazo i selen. Występuje w nich też cholina, która wspomaga pracę mózgu i układu nerwowego. Jajka są sycące i niskokaloryczne, dlatego stanowią doskonały wybór dla osób, które dbają o linię. Koniecznie sprawdź jednak, jakich jajek nie jeść pod żadnym pozorem.

Czytaj też:

Ten popularny olej lepiej wyrzuć od razu. Dietetyk mówi wprost, co kupić zamiast niegoCzytaj też:

Najlepsza woda z Lidla na gorące dni? Dietetyk zdradza swojego pewniaka. Masz go w domu?