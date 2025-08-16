Naleśniki bez mąki? To możliwe! Zrobisz je z 2 składników, prościej się nie da. Sprawdź!

W polskiej kuchni jest wiele pysznych dań, jednak to właśnie naleśniki najbardziej kojarzą nam się ze smakiem dzieciństwa i wspaniałymi porankami, gdy mama lub babcia smażyła ten przysmak. Można je podać na różne sposoby – zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej, a więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Jak zrobić naleśniki bez mąki? Prosty przepis

Według klasycznego przepisu naleśniki przygotowuje się z mąki, mleka, wody, jajek, a także soli i tłuszczu. Okazuje się jednak, że nie wszystkie wymienione produkty są niezbędne do przyrządzenia tej potrawy. Naleśniki można zrobić z zaledwie dwóch składników. Jest to świetna opcja, gdy nie zdążyliśmy pójść na zakupy spożywcze, a mamy ochotę na ten przysmak. Wystarczy zmieszać jogurt naturalny z jajkami i usmażyć na tłuszczu.

Przepis: Naleśniki z dwóch składników Te naleśniki są idealną opcją, gdy nie zdążysz zrobić większych zakupów. Smakują znakomicie! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 129 w każdej porcji Składniki 4 jajka

100 g naturalnego jogurtu gęstego Sposób przygotowania Przygotowanie masyWymieszaj dokładnie jogurt naturalny z jajkami za pomocą blendera. Jeśli chcesz, możesz dodać też odrobinę soli. Smażenie naleśnikówRozgrzej na patelni niewielką ilość tłuszczu, a następnie smaż naleśniki na złoty kolor z obu stron.

Dla kogo będą odpowiednie naleśniki bez mąki?

Takie naleśniki bez mąki wychodzą naprawdę pyszne – elastyczne, mięciutkie i bardzo delikatne. Możesz je przygotować, jeśli masz ochotę na nieco kuchennych eksperymentów, ale będą też doskonałym wyborem dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą spożywać mąki. Mowa między innymi o pacjentach z nietolerancją glutenu, a także osobach na diecie ketogenicznej, która polega na ograniczeniu węglowodanów w jadłospisie. Jeśli nie masz specjalnych wymagań żywieniowych, to koniecznie spróbuj przyrządzić też naleśniki według przepisu Magdy Gessler, będą smakować jak te, które robiła ukochana babcia.

Czym jeszcze można zastąpić mąkę?

Jeśli nie chcesz jeść mąki pszennej, możesz zastąpić ją także mąką bezglutenową, na przykład gryczaną, kukurydzianą czy jaglaną. Jeżeli z kolei jesteś na diecie niskowęglowodanowej, wybierz mąkę kokosową, migdałową czy z siemienia lnianego.

Dobrym zamiennikiem mąki mogą być zmielone płatki owsiane, purée z bananów, a w wersji wytrawnej – z warzyw, na przykład z batatów. Pamiętaj, że wybór zamiennika mąki należy dopasować do rodzaju potrawy.

Czytaj też:

Dietetyk mówi wprost: podczas odchudzania jedz właśnie to. Zobacz też, co najlepiej pićCzytaj też:

Jesz go niemal codziennie. Eksperci ostrzegają przed niebezpiecznym dodatkiem do wędlin i serów