Co jeść zamiast chleba? Dietetyczka radzi sięgnąć po to. Niektóre propozycje cię zaskoczą

Białe pieczywo na diecie odchudzającej nie jest zalecane. Może powodować tycie, jeśli jemy je w nadmiarze. Trzeba jednak pamiętać, że nie samo pieczywo jest problemem, a spożywanie zbyt wielu kalorii. W trakcie odchudzania lepiej jeść pieczywo żytnie, razowe lub pełnoziarniste. Jest ono bogatsze w błonnik, dzięki czemu sprzyja sytości. Ma także niższy indeks glikemiczny w porównaniu do pieczywa białego. Przez to powoduje wolniejszy wzrost cukru we krwi i nie prowadzi do szybkiego uczucia głodu. Istnieje jednak też kilka smacznych alternatyw dla tradycyjnego pieczywa.

Zdrowsze zamienniki chleba

Dietetyczka z Centrum Respo poleca wafle ryżowe. Przykładowy produkt przedstawiony przez specjalistkę miał 338 kcal w całym opakowaniu, czyli około 150 kcal w czterech waflach. Z uwagi na dość wysoki indeks glikemiczny nie będą one jednak dobrym wyborem dla osób z insulinoopornością lub cukrzycą. Zamiast tradycyjnego chleba możesz sięgnąć też po chrupkie, lekkie pieczywo, na przykład marki „Sonko”. Ma tylko 363 kcal na 100 g i niecałe 80 kcal w czterech kromkach, a więc około 20 kcal w jednej kromce.

Warto eksperymentować z różnymi zamiennikami i wybrać ten, którego smak odpowiada nam najbardziej. Zamiast chleba możesz jeść też tortille (wybieraj te pełnoziarniste) lub naleśniki z mąki pełnoziarnistej – to doskonała baza zarówno do słodkich, jak i wytrawnych dań.

Co jeść zamiast chleba?

Ciekawą propozycją jest też zastąpienie normalnego chleba warzywami, na przykład połową papryki, która ma tylko 50 kcal, a doskonale zastąpi kromki w kanapce. Idealnie sprawdzi się też sałata. Możesz wykorzystać również pieczone warzywa.

Warzywa takie jak bakłażan czy cukinia mogą stanowić świetną bazę do kanapek, zastępując klasyczny chleb. Wystarczy je odpowiednio pokroić, upiec i używać jako „kanapki”. To również doskonały sposób na zwiększenie ilości warzyw w diecie, co przyczynia się do dostarczania niezbędnych witamin i składników mineralnych – wyjaśnia dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym wpisie.

Zamiast jeść kanapki, warto wybrać alternatywę śniadaniową w postaci płatków owsianych.

Owsianka z dodatkiem owoców, orzechów czy nasion zapewni uczucie sytości na dłużej i stanowi wartościowe źródło węglowodanów oraz błonnika, co przyczynia się do poprawy funkcjonowania układu pokarmowego – tłumaczy ekspertka.

