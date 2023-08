Genmaicha – herbata z prażonym ryżem. Jakie ma właściwości, jak parzyć

Często najlepsze pomysły wywodzą się z braków i niedostatku. Tak właśnie jest z niezwykle popularną w Japonii herbatą genmaicha. Herbata w przeszłości była droga i trudniej dostępna dla biedniejszych warstw społeczeństwa. W związku z tym połączono tańszą odmianę herbaty z prażonym brązowym ryżem, co obniżało koszty i pozwalało cieszyć się smakiem herbaty nawet najbiedniejszym. Okazało się, że to połączenie przypadło do gustu wszystkim, a herbata genmaicha jest niezwykle popularna nie tylko w Japonii, ale również w innych krajach.

Co znajduje się w składzie herbaty genmaicha?

Tradycyjna herbata genmaicha opiera się na zielonej herbacie bancha, pochodzącej z późniejszych jesiennych zbiorów, w odróżnieniu od lepszej gatunkowo i droższej herbaty sencha, którą zbiera się na wiosnę. Obie te herbaty pochodzą z tego samego krzewu herbacianego, jednak moment zbioru wpływa na ich smak i właściwości. Drugim składnikiem napoju jest prażony ryż. Przy prażeniu ziarenek część z nich pęka i przybiera białą barwę, przez co herbata ta nazywana jest czasami „popcorn tea”.

Herbata genmaicha zawiera mało kofeiny

Kofeina jest produkowana przez krzew herbaciany jako mechanizm obronny. Sprawia, że liście herbaty stają się niesmaczne, a nawet trujące dla owadów. Ze względu na to, że genmaicha powstaje z liści z późniejszych zbiorów, zawiera już mniej kofeiny, bo rośliny najbardziej chronią młode listki. Dodatek ryżu jeszcze bardziej obniża zawartość kofeiny w napoju. Dzięki temu herbatę tę można pić przez cały dzień, bez obaw, że po dużej dawce kofeiny wzrośnie ciśnienie. Szczególnie wskazana jest po posiłkach, bo wspomaga trawienie.

Korzyści dla zdrowia z picia herbaty genmaicha

Zielona herbata zawiera katechiny – jedne z najsilniej działających polifenoli, które mają działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne, spowalniające starzenie organizmu. Dzięki temu picie zielonej herbaty wspiera obronę organizmu przed wolnymi rodnikami i zmniejsza uszkodzenia komórek, chroniąc tym samym przed chorobami serca i niektórymi nowotworami. Naukowcy uważają również, że picie zielonej herbaty może pomóc w utrzymywaniu dobrego stanu funkcji poznawczych, szczególnie u osób starszych. Zielona herbata wpływa również dobrze na stan skóry, pomagając w utrzymaniu jej młodego wyglądu. Dodatek ryżu wzbogaca z kolei ten napój o witaminy z grupy B, które wspierają układ nerwowy.

Jak zaparzyć herbatę genmaicha?

Optymalna temperatura parzenia tej herbaty to około 80-85 stopni, a zalecana ilość to półtorej łyżeczki herbaty (5-6 g) na 200 ml wody. Herbatę zaparzamy przez ok. 3-5 minut. Uzyskany napar ma żółty kolor i przyjemny słodkawy smak z orzechową nutą. Genmaichę można parzyć nawet kilka razy. W sklepach dostępne są odmiany pochodzące z Japonii jak też z Chin, ale najlepiej kupić oryginalne japońskie odmiany. Jedną z najbardziej cenionych jest Genmaicha Uji, pochodząca z okolic Kioto. Warto dodać, że herbata genmaicha smakuje bardzo dobrze na zimno, a więc będzie idealna na upalne dni.

