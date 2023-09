Napar z kwiatów wrzosu. Pij na uspokojenie i zdrowe nerki

Napar z kwiatów wrzosu ma przyjemny, delikatny smak i zapach. Suszone kwiaty wrzosu można kupić w aptekach czy sklepach zielarskich, ale taki susz można przygotować także z własnoręcznie zebranych wrzosów.

Napar z kwiatów wrzosu. Jakie ma działanie?

Kwiaty wrzosu mają działanie uspokajające, ale przede wszystkim są cenione za swoje właściwości wspierające układ moczowy. Napar z kwiatów wrzosu poprawi pracę nerek, pomoże zlikwidować obrzęki, będzie wsparciem przy stanach zapalnych układu moczowego, ma też korzystny wpływ na prostatę. Wrzosową herbatkę można też pić na poprawę trawienia i jako wsparcie dla pracy jelit. Kwiaty wrzosu pomogą również przy gorączce, schorzeniach wątroby i zaburzeniach menstruacyjnych.

Napar z kwiatów wrzosu. Jak go zrobić?

Wystarczy zalać 1-2 łyżeczki kwiatów gorącą wodą i zostawić na ok. 20 minut. Najlepiej same kwiaty włożyć do specjalnego sitka do parzenia herbaty lub potem po prostu odcedzić napar. Taki napar można pić łykami przez cały dzień, a można też wypić jako popołudniową herbatkę na ukojenie nerwów i przygotowanie organizmu do snu.

Ważne: jeśli na stałe przyjmujesz jakiekolwiek leki, ziołowe terapie skonsultuj ze swoim lekarzem. Zioła mogą wchodzić w interakcję z lekami i zmieniać ich działanie.

Jak zbierać wrzos?

Jeśli parzysz samodzielnie zebrany wrzos – zwróć uwagę, aby zbierać rośliny tylko w czystych i oddalonych od źródeł zanieczyszczeń miejscach. Możesz zbierać same kwiaty (jest to jednak uciążliwe ze względu na ich rozmiar), ale tak samo wartościowe jest również ziele wrzosu, dlatego najprościej jest zbierać i suszyć końcówki kwitnących łodyżek (odcinamy je mniej więcej w połowie). Wrzosy najlepiej zbierać w suche i słoneczne dni, najlepszy czas na zbiór wrzosów to przełom sierpnia i września, kiedy wrzos zaczyna kwitnąć. Wysuszone kwiaty wrzosu powinny zachować swój charakterystyczny fioletowy kolor.

