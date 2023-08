Syrop z nawłoci. Oczyści organizm i wesprze układ moczowy. Sprawdzony przepis

Syrop z nawłoci zrobisz niemal bezkosztowo, bo główny surowiec, czyli nawłoć, masz zupełnie za darmo. Ten pospolity i inwazyjny chwast rośnie dosłownie wszędzie. Narwij bukiet żółtych kwiatów i zrób z nich syrop o leczniczych właściwościach.

Syrop z nawłoci – jakie właściwości ma nawłoć?

Znany polski botanik i fitoterapeuta Henryk Różański pisze o nawłoci, że jest klasycznym surowcem moczopędnym i oczyszczającym (odtruwającym) organizm. Jak podkreśla, do celów leczniczych można zastosować dwa gatunku nawłoci: nawłoć pospolitą oraz nawłoć kanadyjską.

Nawłoć pomaga usunąć z organizmu toksyny wraz z potem i moczem, wspiera pracę nerek i całego układu moczowego. Jak podaje Henryk Różański, nawłoć przyśpiesza ustępowanie obrzęków kończyn, odkaża układ moczowy, zapobiega powstawaniu kamicy moczowej, łagodzi kaszel, wspomaga leczenie reumatyzmu i artretyzmu. Warto wiedzieć, że może być stosowana zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie. WAŻNE: Jeśli na stałe przyjmujesz jakiekolwiek leki, skonsultuj terapie ziołowe ze swoim lekarzem.

Jak zrobić syrop z nawłoci?

Do zrobienia syropu z nawłoci możesz wykorzystać nawłoć pospolitą lub kanadyjską. Obie bez problemu znajdziesz na łąkach i nieużytkach w Polsce. Ważne jest, aby w miarę możliwości obrać kwiaty z zielonych łodyg. Ich resztki mogą zostać, ważne jednak, aby nie zdominowały naparu, ponieważ nadadzą mu goryczki. Napar najlepiej zostawić na całą dobę, ostudzony należy wstawić do lodówki lub w chłodne miejsce. Ilość cukru można zmniejszyć, można go też dodać więcej, niż w przepisie, aby uzyskać klasyczny, bardzo gęsty syrop.

Syrop ma lekko ziołowy, przyjemny smak. Można go dodawać do herbaty, pić rozcieńczony z wodą. Ale może też być oryginalnym dodatkiem do deserów: wykorzystaj go do polania naleśników, lodów, albo dodaj do potraw zamiast innych syropów słodzących.

Przepis: Syrop z nawłoci Syrop ziołowy o właściwościach moczopędnych i odtruwających organizm. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 24 godz. Liczba porcji 6 Składniki ok. 30 kwiatów nawłoci

1,5 litra wody

sok z cytryny

ok. 750 g cukru Sposób przygotowania Przygotuj kwiatyKwiaty nawłoci zdejmij z łodyg (najlepiej przesuwając po nich lekko zaciśniętą dłonią). Zalej kwiaty wrzątkiem i odstaw najlepiej na 24 godziny, a minimum do ostygnięcia. Po tym czasie dobrze odcedź napar, wyciskając dokładnie kwiaty (można użyć gazy lub gęstego sita). Zrób syropDo naparu dodaj sok z cytryny i cukier. Gotuj ok. 5 minut i gorący przelewaj do czystych słoików. Pasteryzuj 15 minut.

