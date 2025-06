To danie Okrasy to hit! Zamiast nudnych placków ziemniaczanych zrób te wytrawne pączki

Bardzo popularnym daniem w Polsce są placki ziemniaczane. Nic dziwnego, ponieważ są cudownie sycące, a do tego przygotowanie takiej potrawy jest naprawdę proste i stosunkowo tanie. Czasami jednak warto nieco poeksperymentować i spróbować zrobić coś odrobinę trudniejszego, ale za to naprawdę wybitnego w smaku. Przepis na taką potrawę podał kulinarny autorytet Karol Okrasa.

Jak zrobić pączki ziemniaczane?

Choć pączki ziemniaczane od razu większość z nas kojarzą się z tym, że jednym ze składników tej potrawy są ziemniaki, to okazuje się, że wcale tak nie jest. Nazwa pochodzi od innego produktu, który dodaje się do tego dania, a mianowicie chodzi o mąkę ziemniaczaną. Karol Okrasa zaproponował przygotowanie szybkiego i niezwykle smacznego dania, czyli pączków wytrawnych z sosem pomidorowym. Taka potrawa będzie miłym urozmaiceniem w twoim codziennym menu.

Przepis: Pączki ziemniaczane Ta potrawa skradnie serca wszystkich twoich bliskich, smakuje genialnie! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 15 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki ciasto na pączki: 500 g puree ziemniaczanego

jajko

100 g mąki pszennej

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sól nadzienie grzybowo-serowe: 400 g pieczarek

1 ząbek czosnku

2 szalotki

50 g masła

100 g sera gorgonzola

sól

czarny pieprz

olej rzepakowy sos pomidorowy: 400 g pomidorów krojonych z puszki

3 ząbki czosnku

1 łyżka masła

1 łyżka oleju rzepakowego

1 łyżka oliwy z oliwek

świeża bazylia Sposób przygotowania Przygotowanie nadzieniaPieczarki kroimy w drobną kostkę, podobnie szalotkę i czosnek. Na patelni rozgrzewamy masło z odrobiną oleju, a następnie podsmażamy warzywa, aż zmiękną i nabiorą aromatu. Całość doprawiamy solą i pieprzem, po czym odstawiamy do przestudzenia. Gdy pieczarki ostygną, łączymy je z serem gorgonzola. Przygotowanie ciastaZ podanych składników zagniatamy gładkie, elastyczne ciasto. Formujemy z niego wałek, a następnie dzielimy na równe kawałki. Formowanie i pieczenie pączkówKażdy kawałek ciasta delikatnie rozpłaszczamy, nakładamy farsz i starannie zlepiamy brzegi, formując kształtne kulki. Gotowe pączki układamy w koszyku airfryera i pieczemy w temperaturze 200°C przez około 10 minut, aż będą apetycznie zarumienione. Przygotowanie sosuNa patelni rozgrzewamy masło z olejem. Dodajemy posiekany czosnek i liście świeżej bazylii, krótko podsmażamy, a następnie wlewamy pomidory z puszki. Doprawiamy oliwą z oliwek oraz solą i gotujemy przez kilka minut, aż sos zgęstnieje. Gotowe pączki serwujemy z ciepłym sosem pomidorowym.

Inne popularne dania z ziemniaków

Z ziemniaków można przygotować wiele pysznych dań, nie zawsze trzeba stawiać akurat na placki ziemniaczane, które, choć smaczne, mogą stać się dość monotonnym obiadem, jeśli będziemy robić je zbyt często. Jedną z takich najpopularniejszych potraw z tego warzywa są frytki. I choć dla nikogo nie jest to zdziwieniem, bo niemal każdy z nas choć raz je jadł, to okazuje się, że tutaj sposób ich podania jest genialnym polem do eksperymentów – doskonale komponują się z ketchupem, majonezem, ale też sosem serowym. Dobrym pomysłem jest również posypanie ich po wierzchu startym serem. Ciekawym rozwiązaniem jest także podanie ich z szarpaną wieprzowiną. Można przygotować z nich też koreczki – na wykałaczkę należy najpierw nabić kilka frytek, później pomidorka koktajlowego, znowu frytki, a na koniec małego korniszona.

Z ziemniaków możemy zrobić też różnego rodzaju zapiekanki (koniecznie spróbuj przygotować zapiekankę ziemniaczaną z przepisu Ewy Wachowicz). Nie można też zapomnieć, że to warzywo jest głównym składnikiem kopytek czy klusek śląskich oraz oczywiście słynnej kartoflanki.

