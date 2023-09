Czy ocet jabłkowy może się popsuć? Jak go rozpoznać

Ocet jabłkowy to zdrowy, naturalny produkt, który powstaje w procesie fermentacji jabłek. Ma szerokie zastosowanie w kuchni. Dodawany jest do potraw, żeby wzmocnić ich smak i zakonserwować je, a ostatnio wiele osób pije wodę z octem, próbując schudnąć. Ocet jabłkowy pobudza bowiem produkcję enzymów trawiennych i reguluje trawienie, a ponadto zmniejsza wchłanianie tłuszczów. Picie wody z octem jabłkowym przed posiłkami stosuje się, żeby przyspieszyć metabolizm. Natomiast dodanie octu do potraw, na przykład do sałatek sprawia, że szybciej odczuwamy sytość po posiłku.

Badania wskazują, że ocet jabłkowy stosowany w niewielkich ilościach ma korzystne działanie dla zdrowia, m.in. wspiera odporność, obniża poziom cholesterolu i reguluje poziom cukru we krwi. Ten, który kupujemy w sklepach, ma datę ważności i wiadomo, że po jej upływie nie należy go spożywać. Wiele osób używa jednak octu jabłkowego domowej roboty, który może się popsuć. Jeśli więc zobaczysz na nim ślady zepsucia, lepiej zachowaj ostrożność i nie spożywaj go.

Czy ocet jabłkowy może się popsuć?

Chociaż może wydawać się, że ocet, który jest konserwantem żywności, nie powinien się psuć, to okazuje się, że jednak jest to możliwe. Jeśli narażony jest na działanie tlenu, zaczyna się rozkładać i psuć. Proces przyspiesza wysoka temperatura oraz światło. Dlatego ważne jest, żeby ocet jabłkowy przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu i zakręcać szczelnie butelkę.

Jak wygląda zepsuty ocet jabłkowy?

Objawy, które mogą wskazywać, że ocet jabłkowy się popsuł, to:

silny, nieprzyjemny zapach,

pleśń na powierzchni płynu lub w butelce (może zdarzyć się, że na powierzchni octu pojawi się dwu- lub trzymilimetrowa warstwa przypominająca białawy kożuch; jeżeli nie ma zapachu pleśni, to objaw jest prawidłowy – tworzą go bakterie octowe),

zmętnienie,

zmiana koloru na ciemniejszy.



Jeśli natomiast zauważysz w butelce z octem pianę lub bąbelki, to nie oznacza, że ocet się popsuł. Wskazują one na to, że toczą się w nim naturalne procesy fermentacyjne. Nie należy również przejmować się osadem na dnie butelki. Świadczy o obecności tzw. matki octowej – naturalnej zawiesiny z celulozy, drożdży i żywych kultur bakterii, która tworzy się na powierzchni octu w butelce.

Co zrobić z zepsutym octem jabłkowym?

Dobra wiadomość jest taka, że zepsuty ocet jabłkowy można jeszcze wykorzystać. Po rozcieńczeniu można go używać do czyszczenia blatów kuchennych, mycia podłóg czy usuwania uporczywych plam. Żeby zmienić jego zapach, który nie każdemu odpowiada, wystarczy dodać do roztworu kilka kropli olejku eterycznego. Dobrze sprawdzają się w tej roli: olejek cytrynowy lub z drzewa herbacianego. Popsuty ocet jabłkowy może posłużyć też jako naturalny środek do zabijania chwastów. Wystarczy wymieszać go z wodą i spryskać nim chwasty.

