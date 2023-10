Maślak pstry. Co można z niego zrobić i czy trzeba obierać go ze skórki?

Maślak pstry (Suillus variegatus) to grzyb bardzo rozpowszechniony w polskich lasach. Najczęściej można go spotkać w lasach iglastych, lubi rosnąć we wrzosach, ale też miejscach bagnistych (stąd jedna ze zwyczajowych nazw grzyba, czyli bagniak). Skórka na kapeluszu maślaków pstrych jest sucha i szorstka, nie ma charakterystycznego dla innych maślaków śluzu. Ma zwykle kolor żółty o różnej intensywności (aż do brudnopomarańczowego i żółtobrązowego). Rurki od nacisku lub po przekrojeniu lekko błękitnieją, od spodu mają kolor szarawy. W przeciwieństwie do innych maślaków, z maślaków pstrych nie ściąga się skórki. Maślaki pstre można pomylić m.in. z maślakiem sitarzem, ale tu nie ma żadnych obaw: wszystkie podobne do bagniaka gatunki również są jadalne.

Co zrobić z maślaków pstrych?

Maślaki pstre nie są grzybami szczególnie cenionymi za smak (wielu grzybiarzy wręcz po nie nie sięga). Są w smaku delikatne i mało wyraziste. Najlepiej wykorzystać je do przyrządzania potraw razem z innymi grzybami – w takich mieszankach sprawdzają się świetnie. Z maślaków można zrobić delikatny sos grzybowy (szczególnie polecamy taki z dodatkiem dużej ilości cebuli i śmietany) albo dodać je do zupy grzybowej. Małe maślaki pstre bardzo dobrze nadają się do marynowania.

Czy maślaki pstre można suszyć?

Maślaki pstre nadają się do suszenia. Do suszenia należy wybierać grzyby w miarę czyste, które łatwo da się oczyścić miotełką i nożykiem, ponieważ nie myjemy tych grzybów przed suszeniem. Można je suszyć dowolną metodą: na suszarce do grzybów, w piekarniku czy też nawleczone na nitki i powieszone nad źródłem ciepła. Suszone maślaki pstre najlepiej mieszać z innymi grzybami (np. podgrzybkami i różnego rodzaju borowikami). Można je potem wykorzystywać do grzybowych farszów, zup czy sosów. Mieszanka suszonych grzybów z dodatkiem maślaków pstrych bardzo dobrze nadaje się do farszu na tradycyjne uszka wigilijne.

