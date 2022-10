Sprawdzony przepis na grzyby w occie. Jakie grzyby można marynować?

Marynowanie grzybów to jeden ze sposobów zachowania ich na dłużej. Ważne, aby wiedzieć, że samo marynowanie i jakiekolwiek inne przetwarzanie grzybów nie sprawi, że z grzybów trujących znikną toksyny. Choć ich stężenie może być mniejsze, to nadal groźne dla zdrowia (i życia w przypadku najbardziej trujących gatunków).

Jakie grzyby można marynować?

Najczęściej do marynowania wykorzystywane są prawdziwki, podgrzybki, kurki, kozaki czy opieńki. Ale to nie są jedyne grzyby, które można przechowywać w occie. Wiele osób pyta, czy można marynować siedzunia sosnowego. Jak najbardziej! Siedzuń sosnowy, nazywany często kozią brodą, doskonale smakuje w occie. Tego grzyba należy jednak nieco krócej gotować przed włożeniem do słoika.

Amatorzy twardych i jędrnych grzybów z octu mogą z kolei sięgnąć po borowiki ceglastopore. Te grzyby nawet po długiej obróbce zachowują wyjątkową jędrność. Ich minusem jest to, że ciemnieją. Borowiki ceglastopore w occie można połączyć z innymi grzybami. Wykorzystanie kilku gatunków grzybów to idealny sposób na zrobienie pysznych grzybków w marynacie. To nie tylko dobrze smakuje, ale i pięknie wygląda w słoiku. Grzyby można łączyć dowolnie, choć warto pamiętać, aby te delikatne, krócej gotować.

Ile octu dać do marynaty?

Z intensywnością marynaty można eksperymentować i znaleźć swoje ulubione proporcje. Najczęściej wykorzystywana jest zasada 4:1, czyli 4 porcje wody i jedna porcja octu (jak w naszym przepisie). Niektórzy wolą dodać więcej octu i w wielu przepisach na marynowane grzyby można znaleźć proporcję 3:1. Zalewa jest wówczas intensywnie octowa i zwykle dodaje się wtedy do niej więcej cukru, który łagodzi kwaśność octu.

Czy grzyby można marynować w occie jabłkowym? Tak, ale wtedy należy dać więcej octu. Zwykle stosuje się wówczas proporcję 2:1 (a więc np. na litr wody, trzeba dać pół litra octu jabłkowego).

Jakie przyprawy dać do grzybów w occie?

Podstawowe przyprawy to sól, cukier, ziele angielskie, pieprz ziarnisty i liście laurowe. Ale to nie jedyne możliwości. Do marynowanych grzybków można dorzucić gorczycę. Z marynatą dobrze skomponują się także goździki, a jeśli ktoś gustuje w korzennych smakach, może dać kawałek laski cynamonu.

Tradycyjnie do marynowanych grzybów daje się cebulę. Ale można dołożyć także pokrojoną w krążki marchewkę, która doda marynacie słodyczy (gotujemy ją razem z marynatą i wkładamy do słoików). Aby podkręcić smak grzybków, do słoiczka można dołożyć małą, ostrą papryczkę. Cukier w marynacie można zastąpić miodem (trzeba jednak pamiętać, że to zmieni kolor marynaty) – dodatek miodu doskonale sprawdza się na przykład przy opieńkach.

Każdą zalewę podczas gotowania najlepiej próbować i doprawiać aż do uzyskania pożądanego smaku. Jeśli jest zbyt ostra, można ją nieco rozcieńczyć albo dodać więcej cukru.

Czy grzyby w occie są zdrowe?

Grzyby w occie pobudzają trawienie i zwiększają produkcję soków trawiennych. Trudno jednak mówić o wyjątkowych właściwościach zdrowotnych marynowanych grzybków. Grzybów w occie nie powinny jeść dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży i osoby z wrażliwym układem pokarmowym.

Jak jeść grzyby w occie?

Marynowane grzyby są znakomitą przekąską. Mogą być wykorzystane do sałatek i kanapek. Wiele osób nie wyobraża sobie tatara bez dodatku posiekanych, marynowanych grzybków. Grzyby w occie świetnie pasują do mięs, pieczonych warzyw oraz potraw z ziemniaków.

Przepis: Grzyby w occie Marynowane grzyby leśne są idealnym dodatkiem do dań i smaczną przekąską. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 kg grzybów leśnych (np. borowiki, podgrzybki, kurki, opieńki)

szklanka octu spirytusowego (10 proc.)

4 szklanki wody

cebula

kilkanaście ziaren pieprzu

kilka ziaren ziela angielskiego

liście laurowe

4-5 łyżeczek cukru

sól Sposób przygotowania Przygotuj grzybyGrzyby oczyść i opłucz. Gotuj w osolonej wodzie (łyżka soli na litr wody) 15-20 minut. Odcedź. W tym czasie przygotuj słoiki – dokładnie je umyj i wyparz. Przygotuj zalewęLitr wody, ocet, pokrojoną w talarki cebulę, łyżeczkę soli i cukier zagotuj. Przygotuj słoiki grzybamiDo każdego wyparzonego słoika wrzuć kilka ziarenek pieprzu, ziarenko ziela angielskiego, 1-2 listki laurowe i obgotowane grzyby. Zalej gorącą zalewą, zakręć. Pasteryzuj 15 minut.

