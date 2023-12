Promocja na brzoskwinie w syropie w Lidlu. Obowiązuje tylko w Mikołajki

W środę, 6 grudnia, w sklepach stacjonarnych sieci Lidl będzie można skorzystać z promocyjnej oferty na brzoskwinie w lekkim syropie za 6,99 zł (1+1 gratis). Ma ona jednak swoje ograniczenia. W ramach promocji jeden klient może nabyć tylko 4 puszki brzoskwiń (2 otrzymuje gratis). By skorzystać z akcji, należy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować minimum dwie sztuki produktu.

Do czego wykorzystać brzoskwinie w syropie?

Brzoskwinie w syropie można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Świetnie sprawdzą się jako składnik świątecznych wypieków, takich jak sernik bez pieczenia z musem brzoskwiniowym czy tradycyjne ciasto z owocami. Można je również dodawać do kaszy manny lub kaszy jaglanej na ciepło, sałatek owocowych oraz dań wytrawnych (na przykład schabu). Co więcej, doskonale odnajdą się w towarzystwie naleśników i racuchów. Wspaniale smakują też w pojedynkę. Z powodzeniem zastąpią chipsy, batony bądź inne wysokokaloryczne przekąski.

Syrop możecie rozcieńczyć z wodą i serwować do picia albo zrobić z niego kisiel. Jak? Wystarczy podzielić płyn, na dwie części. Pierwszą gotujemy na małym ogniu, a do reszty dodajemy odrobinę soku z cytryny i łyżkę skrobi ziemniaczanej, a następnie mieszamy. Tak przygotowaną miksturę wlewamy do gotującego się syropu. Potem trzeba już tylko wymieszać całość i poczekać aż zgęstnieje.

Czy brzoskwinie w syropie są zdrowe?

Brzoskwinie w syropie nie są rzecz jasna tak dobrym wyborem, jak świeże owoce, ale nie należy ich zbytnio demonizować. Włączone do menu raz na jakiś czas, nie wyrządzą dużej krzywdy. W tym przypadku duże znaczenie ma skład produktu. Warto czytać etykiety i sięgać po te produkty, które nie zawierają sztucznych barwników, substancji konserwujących oraz dużych ilości cukru. Warto pamiętać, że składniki danego wyrobu są wymieniane w określonej kolejności. Te ingredienty, których w danym produkcie jest najwięcej, pojawiają się na liście jako pierwsze.

