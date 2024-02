Zamień ziemniaki na czyściec bulwiasty. Ta roślina skrywa sekret długowieczności

Czyściec bulwiasty budził duże zainteresowanie już w starożytności. Chińscy poeci nazywali go „czystą rosą”. Roślina była nie tylko źródłem natchnienia. Chętnie wykorzystywano ją również w kuchni. Gości w niej zresztą do dziś. Warzywo jest dość uniwersalne. Ma delikatny, lekko orzechowy posmak z nutą słodyczy i świetnie komponuje się z wieloma różnymi składnikami – poczynając od jarzyn, poprzez mięsa, a na rybach i nabiale kończąc. Można śmiało powiedzieć, że to azjatycki odpowiednik ziemniaków. Zobacz, dlaczego warto włączyć go do jadłospisu.

Czym jest czyściec bulwiasty?

Czyściec bulwiasty występuje pod wieloma nazwami. Karczoch chiński, „czysta rosa” czy roślina długowieczności to początek długiej listy różnych „przydomków”, jakie zyskał na przestrzeni lat. Znajdują się na niej również określenia, takie jak na przykład: bulwa japońska czy zatrwian japoński. Warzywo należy do rodziny jasnowatych. Jest uprawiane przede wszystkim ze względu na bulwy. To one stanowią główny surowiec kulinarny, choć ich wygląd nie zachęca zbytnio do konsumpcji. Bulwy rośliny przypominają pędraki (larwy owadów) lub robaki. Niech cię to jednak nie zmyli. Ta nieapetycznie wyglądająca roślina skrywają w sobie wiele cennych składników odżywczych i mikroelementów.

Jakie właściwości ma chiński karczoch?

Czyściec bulwiasty od dawna jest wykorzystywany w medycynie naturalnej. Zawarte w nim związki działają bakteriobójczo i wspierają układ odpornościowy w walce z drobnoustrojami oraz infekcjami. Wykazują też właściwości antyoksydacyjne. Zwalczają stany zapalne w organizmie i zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek. Zmniejszają też ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu drugiego czy nowotwory. Azjaci wykorzystują karczoch chiński jako środek wspomagający leczenie przeziębień, a także różnych dolegliwości w obrębie układu pokarmowego, między innymi zgagi, biegunki czy bólów brzucha.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że czyściec bulwiasty stanowi cenne źródło łatwo przyswajalnego białka. Dlatego często gości w jadłospisie wegetarian i wegan. Jednocześnie jest produktem niskokalorycznym (100 gramów „czystej rosy” dostarcza około 80 kalorii). Przedłuża uczucie sytości po posiłku i poprawia przemianę materii, dzięki czemu można go spożywać nawet na diecie redukcyjnej.

Jak jeść czyściec bulwiasty?

Czyściec bulwiasty znajduje w kuchni szerokie zastosowanie. Można go jeść na surowo albo poddawać obróbce termicznej (gotować, smażyć, dusić lub piec). Przed spożyciem należy jednak warzywo dokładnie oczyścić. Najpierw trzeba je umyć, a następnie odciąć nożem niejadalne końcówki. Potem należy ułożyć „czystą rosę” na ręczniku papierowym i obficie oprószyć solą. Dzięki temu łatwiej można usunąć cienką skórkę pokrywającą karczoch. Wystarczy energicznie go pocierać. Na koniec jeszcze raz trzeba opłukać bulwy pod wodą.

Oczyszczanie rośliny długowieczności jest dość pracochłonne. W sklepach można na ogół znaleźć karczoch, który został już poddany odpowiedniej obróbce i nadaje się do spożycia. Zwykle trzeba zapłacić około 2-3 złotych za jedną bulwę. W Polsce „czysta rosa” nie cieszy się dużą popularnością. Jest raczej produktem niszowym. Sprzedają ją sklepy ze zdrową żywnością (głównie internetowe).

