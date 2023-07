Jak smakują kwiaty juki ogrodowej? Sprawdź, jak wykorzystać w kuchni jukę karolińską

Juka karolińska (Yucca filamentosa) w naturze rośnie przede wszystkim na gorących obszarach Ameryki Północnej. Ale w ostatnich latach zyskuje na popularności jako roślina ogrodowa także w naszym klimacie. Mówi się o niej, że to roślina wręcz bezobsługowa. Jest łatwa w uprawie i nie ma specjalnych wymagań, a jednocześnie jest niezwykle efektowna. Jeśli masz jukę w swoim ogrodzie, to możesz nie tylko cieszyć się pięknymi kwiatami, ale je po prostu zjeść.

Jak smakują kwiaty juki karolińskiej?

Kwiaty juki są przyjemnie chrupiące. Ich smak jest delikatny, lekko kwiatowy, słodkawy, z nutą goryczki. Niektórzy porównują go do karczocha, inni do kalarepy. Kwiaty w zależności od rośliny mogą się jednak nieco różnić smakiem – często kwiaty juki zawierają w sobie sporo goryczy. To zależy od ilości saponin – te związki znajdują się przede wszystkim w korzeniach rośliny. Jeśli kwiaty juki są mocno gorzkie, lepiej poddać je obróbce termicznej.

Co można zrobić z kwiatów juki karolińskiej?

Kwiatami można się zajadać na surowo, ale można je też piec, smażyć i gotować. Efektowne kwiaty będą też oryginalną ozdobą do potraw, szczególnie pięknie wyglądają na tortach i deserach. Kwiaty juki możesz wykorzystać m.in. do zrobienia:

sałatki – dodaj kwiaty do sałatek owocowych lub warzywnych, świetnie pasuje do arbuza, melona, pięknie będzie wyglądać w towarzystwie jadalnych kwiatów nasturcji,

omletów – dodaj kwiaty do masy jajecznej i usmaż omlety, możesz dodać też do nich wędzonego łososia albo liście szpinaku,

gulaszu – po prostu dorzuć świeże kwiaty juki do duszonego mięsa i gotuj razem z gulaszem, kwiaty można też wykorzystać do zrobienia gulaszu wegetariańskiego (np. gulaszu z cieciorki),

zapiekanek i pizzy – ułóż kwiaty na cieście albo dodaj do zapiekanki.

WAŻNE: Ze względu na wspomniane saponiny, nie należy przesadzać z ilością jedzonych kwiatów juki. Duże dawki saponin mogą wywołać dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jednak sałatka z dodatkiem kwiatów juki czy kwiatowy omlet zjedzony od czasu do czasu, nikomu nie powinien zaszkodzić.

