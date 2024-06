Używasz miód w kuchni? Wybierz ten produkt: „Łyżeczka ma moc 50 łyżeczek tradycyjnego miodu”

Miód manuka pochodzi z Nowej Zelandii. Jest wytwarzany przez pszczoły z nektaru pobranego z krzewów herbacianych manuka. Rosną one w trudno dostępnych miejscach i kwitną bardzo krótko (zaledwie 4 tygodnie). Dlatego miód manuka jest uznawany za produkt niezwykle cenny i unikalny. To skarbnica wielu związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jedna łyżeczka miodu manuka, jak zauważa dr Stolińska, „ma moc 50 łyżeczek tradycyjnego miodu”.

Jakie właściwości ma miód manuka?

Miód manuka wykazuje silne działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i antybakteryjne. Wzmacnia odporność i wspomaga organizm w walce z infekcjami. Dlatego jest polecany dzieciom, seniorom, a także osobom z obniżoną odpornością. Produkt ten wywiera również pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Łagodzi różne dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia, zaparcia, zgagę, bóle brzucha, czy uczucie ciężkości na żołądku.

Miód Manuka w porównaniu do innych gatunków miodu odznacza się charakterystycznym mineralnym, głębokim, lekko gorzkim smakiem, ale przede wszystkim nieprzeciętnie wysoką zawartością związku o nazwie methylglyoxal (MGO) – zaznacza dr Hanna Stolińska w jednym ze swoich wpisów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Methylglyoxal (MGO) to naturalny antybiotyk oraz silny przeciwutleniacz. Niweluje szkodliwy wpływ wolnych rodników. Spowalnia procesy starzenia się organizmu. Hamuje namnażanie się patogenów oraz powstawanie mutacji w komórkach. Dzięki temu może zmniejszyć ryzyko zachorowania na wiele chorób, między innymi miażdżycę, otyłość czy schorzenia o podłożu nowotworowym.

Co ciekawe, miód manuka może być stosowany również jako okład. Wspomaga gojenie się ran oraz regenerację skóry. Bywa wykorzystywany w leczeniu oparzeń, odleżyn, odmrożeń, a także łuszczycy i atopowego zapalenia skóry.

Jak jeść miód manuka? Przeciwskazania

Miód manuka sprawdza się jako dodatek do deserów, koktajli czy różnego rodzaju placuszków. Warto jeść go również, co podkreśla dr Stolińska, prosto ze słoiczka. Optymalna ilość to 2-3 łyżeczki rano (na czczo) lub 1 łyżeczka 2-3 razy dziennie przed posiłkiem. Miodu manuka nie powinny spożywać osoby z alergią na produkty pszczele, nietolerancją glukozy. Nie należy włączać go do diety dzieci (poniżej pierwszego roku życia) i pacjentów z cukrzycą.

Gdzie kupić miód manuka?

Miód manuka można kupić głównie w sklepach internetowych. Warto zaopatrywać się u sprawdzonych, certyfikowanych dostawców. Na rynku pojawia się bowiem dużo różnych podróbek. Cena miodu jest uzależniona od wielkości opakowania. Za 500 gramów, trzeba zapłacić około 250 zł.

