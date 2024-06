Ta prosta przekąska to hit w moim domu. Pieczony kalafior robię z 2 składników

Pieczony kalafior to dziecinnie prosta, a zarazem niezwykle apetyczna przekąska, którą można wykorzystać na wiele różnych sposobów. To danie idealne na domową imprezę w gronie rodziny, znajomych i przyjaciół, ale nie tylko. Wyrazisty smak warzywa świetnie komponuje się z różnymi rodzajami mięs i sosów. Jest też doskonałym składnikiem zup oraz sałatek. Możecie go jeść na ciepło i na zimno. Wybór należy do was.

Jak zrobić kalafior z piekarnika?

Przygotowanie pieczonego kalafiora nie wymaga dużego doświadczenia ani specjalnego sprzętu. Nie pochłania też wiele energii. Wystarczy wymieszać kilka przypraw, połączyć je z warzywem, a na koniec umieścić wszystko w piekarniku na około pół godziny. Możecie też razem z kalafiorem zapiec inne jarzyny, na przykład marchewkę, cukinię, bakłażana, pomidory, paprykę, brokuły, szparagi czy cebulę i zrobić z nich pyszną sałatkę (idealny dodatek do dań z grilla).

Przepis: Pieczony kalafior To świetna przekąska, a także ciekawy dodatek do obiadu, sałatek, a nawet zup. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 20 Składniki 1 kalafior

4 łyżki oliwy z oliwek

łyżeczka słodkiej papryki

szczypta pieprzu

szczypta kurkumy

szczypta kminu

szczypta ostrej papryki

szczypta soli Sposób przygotowania Szykowanie kalafioraZdejmijcie liście z kalafiora, wytnijcie głąb i podzielcie warzywo na różyczki. Następnie przepłuczcie je na sitku pod bieżącą wodą. Robienie sosuPołączcie wszystkie przyprawy z oliwą z oliwek. Możecie też użyć oleju roślinnego. Łączenie składnikówPolejcie różyczki kalafiora przygotowanym sosem i delikatnie wymieszajcie, by mikstura pokryła warzywa w całości. Pieczenie kalafioraNagrzejcie piekarnik do temperatury 190-200 stopni. Wyłóżcie różyczki kalafiora na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wsadźcie do piekarnika na około 35 minut (pieczenie góra-dół).

Rada: Jeśli chcecie, by kalafior zyskał lekko słodki smak i lepiej się zarumienił, dodajcie do mieszanki przypraw szczyptę cukru pudru lub łyżeczkę miodu.

Wskazówka: Pamiętajcie, że możecie dowolnie zmieniać skład „marynaty” do kalafiora, zgodnie z indywidualnymi upodobaniami i użyć też innych przypraw, na przykład tymianku, oregano, rozmarynu czy ziół prowansalskich.

Z czym podawać pieczonego kalafiora?

Danie możecie serwować na różne sposoby, na przykład jako dodatek do obiadu. Pieczony kalafior świetnie sprawdza się też jako samodzielna przekąska. Doskonale smakuje w połączeniu z orzeźwiającym sosem na bazie jogurtu naturalnego, mięty oraz soku z cytryny lub limonki. By go przygotować, wystarczy wymieszać wskazane składniki w proporcjach odpowiadającym indywidualnym gustom. Warzywo doskonale współgra też z dipem czosnkowym lub pomidorowym.

Co więcej, pieczony kalafior z powodzeniem zastępuje klasyczne grzanki. Doskonale sprawdza się też jako składnik zup czy sałatek. A jeśli lubicie eksperymentować w kuchni, zróbcie ze wskazanych warzyw sos. Wystarczy, że zmiksujecie je w blenderze. Do powstałej masy możecie dodać majonez. Dzięki temu zyska lepszą konsystencję.

