Wykorzystaj ten tani sposób na zapyziały piekarnik. Uważaj jednak na powszechny mit z sodą i octem

Czyszczenie piekarnika to dość nieprzyjemne zadanie, jednak warto o to zadbać. Zabrudzony piekarnik nie tylko wygląda nieestetycznie, ale może również wpływać negatywnie na smak potraw. Na szczęście istnieje wiele skutecznych sposobów na pozbycie się uporczywych zabrudzeń. Możecie użyć specjalnych środków chemicznych dostępnych w sklepach, ale równie dobrze sprawdzą się domowe metody.

Jak skutecznie wyczyścić piekarnik? Prosty patent

Skutecznym sposobem na wyczyszczenie piekarnika jest użycie sody oczyszczonej. Przed przystąpieniem do działania bardzo ważne jest, żeby wystudzić piekarnik. Do miseczki musicie wsypać sodę oczyszczoną i dodać do niej kilka kropli płynu do mycia naczyń – w ten sposób powstanie papka, którą należy rozprowadzić we wnętrzu zabrudzonego piekarnika, na przykład za pomocą gąbki. Później należy odczekać około 20-30 minut, a następnie spryskać ścianki i dno piekarnika wodą ze spryskiwacza. Odczekajcie kilka minut i wyszorujcie gąbką piekarnik. Jeśli macie do czynienia z mocniejszymi zabrudzeniami – użyjcie do tego kulki z folii aluminiowej. Na koniec całość zmyjcie gąbką namoczoną w wodzie (by pozbyć się pozostałości pasty z sody).

Czy sodą z octem wyczyścimy piekarnik? Popularny mit

W internecie można natknąć się na propozycje wyczyszczenia piekarnika mieszaniną sody z octem (którą niektórzy nazywają papką). Choć patent ten jest dość popularny, to okazuje się, że wcale nie jest skuteczny. Ocet jest kwaśny, natomiast soda jest zasadowa. Domowe środki czyszczące, a co za tym idzie – pH tych roztworów, powinny być dobierane konkretnie do danego zabrudzenia. Ocet jest kwasem, a więc usunie zabrudzenia nieorganiczne, na przykład osad z rdzy, kamienia czy mydła, będzie też odpowiedni do dezynfekcji powierzchni. Z kolei soda jest zasadowa i zadziała na zabrudzenia pochodzenia organicznego, na przykład farby, tłuszcze, oleje, woski, ale też przypalone resztki jedzenia na płycie kuchennej czy w piekarniku. Zmieszanie octu z sodą wzajemnie się zneutralizuje. Przykładowo więc sodą z octem nie usuniecie kamienia w łazience, ponieważ soda neutralizuje kwasowy odczyn octu (a to właśnie kwas usuwa kamień).

Mieszanina sody z octem, choć wygląda spektakularnie i zaczyna się pienić, to nie zadziała też przy czyszczeniu piekarnika. Skuteczny będzie jednak roztwór sody z wodą lub sam ocet zastosowany oddzielnie. Jeśli kiedyś użyliście mieszanki sody z octem i okazała się skuteczna przy usuwaniu zabrudzeń w piekarniku, to prawdopodobnie dlatego, że był nadmiar którejś z tych substancji i zadziałała część substancji, która nie przereagowała.

