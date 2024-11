Ten błąd Polacy popełniają najczęściej podczas smażenia. Narażają się na groźne konsekwencje i ryzykują zdrowiem

Smażenie to jedna z najpopularniejszych technik obróbki termicznej produktów spożywczych. Dzięki niej można przyrządzić wiele rozpływających się w ustach przysmaków, na przykład klasyczne mielone czy kotlety schabowe. Przygotowywanie potraw na patelni może być jednak bardzo niebezpieczne. Wszystko przez jeden niepozorny błąd, który sprawia, że tłuszcz zaczyna „strzelać” i staje się zagrożeniem.

Dlaczego olej pryska na patelni? „Winę” za ten stan rzeczy ponosi woda i niezbyt dokładne osuszanie naczynia, zanim przystąpimy do smażenia. Wzrost temperatury sprawia, że woda zaczyna parować i dąży do tego, by wydostać się na zewnątrz. Przeszkadza jej w tym tłuszcz, więc próbuje go rozsadzić. W rezultacie ten zaczyna „strzelać” i rozbryzguje się na wszystkie strony, zwiększając ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Wystarczy chwila nieuwagi i poparzenie gotowe. Tego typu rany często wymagają trudnego oraz długiego leczenia. Nierzadko pozostawiają też blizny. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by zminimalizować ryzyko pryskania tłuszczu. Jak to zrobić? Wystarczy zastosować jeden genialny trik.

Prosty sposób na olej pryskający na patelni

Co zrobić, by olej nie pryskał na patelni? Z pomocą przychodzi pewien popularny produkt, który na co dzień wykorzystujemy w kuchni. Wystarczy lekko nasączyć nim wacik kosmetyczny lub papierowy ręcznik, a potem przetrzeć patelnię, na której zamierzamy smażyć mięso lub inny produkt. Ocet pochłonie wodę, dzięki temu olej nie będzie „strzelać” na wszystkie strony. Jeśli nie masz octu pod ręką, możesz sięgnąć po sól. Słona przyprawa też ma właściwości higroskopijne (absorbuje wilgoć).

W sieci krąży również patent z papierem do pieczenia. Kładziemy go na patelni, polewamy odrobiną tłuszczu, a dopiero potem kładziemy mięso lub inny produkt, który chcemy poddać obróbce termicznej. Ta metoda ma jednak swoje minusy. Trzeba bowiem pamiętać, że papier do pieczenia w temperaturze wyższej niż 220 stopni Celsjusza zaczyna wydzielać toksyczne związki, które mogą przeniknąć do przygotowywanej żywności. Nie należy również zapominać o innej ważnej kwestii – jeden arkusz papieru do pieczenia może być wykorzystany tylko raz.

O czym jeszcze pamiętać, by olej nie pryskał na patelni?

Przed rozpoczęciem smażenia warto nie tylko dokładnie osuszyć patelnię, ale też produkty, które zamierzamy przyrządzić, na przykład mięsa czy ryby. Pamiętajcie, by do przecierania używać delikatnych bawełnianych lub lnianych ściereczek. Materiały o szorstkiej powierzchni mogłyby zarysować powierzchnię naczynia, a w konsekwencji sprawić, że będzie się ono nadawało tylko do wyrzucenia.

