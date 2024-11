Black Week w Dino i zatrzęsienie gratisów. Limitów nie ma, a za darmo zgarniesz m.in. markową herbatę

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Warto już teraz pomyśleć o zrobieniu zapasów. Dzięki temu uda się sporo zaoszczędzić, a przed Bożym Narodzeniem każda „dodatkowa” złotówka w domowym budżecie jest na wagę złota. Dlatego skorzystaj z okazji i zgarnij gratisy, jakie czekają na ciebie w Dino. Sieć rozdaje za darmo wiele produktów spożywczych, które na co dzień bardzo przydają się w kuchni. Na liście między innymi dobra herbata znanej marki i popularne mleko.

Jak zdobyć za darmo dobrą i markową herbatę w Dino?

Promocją objęto produkty marki Lipton. Jeśli kupisz jedno opakowanie herbaty owocowej, drugie dostaniesz gratis. Za zestaw zapłacisz 8 złotych i 99 groszy. Ofertą dotyczy rozmaitych smaków. Do wyboru masz między innymi mango i czarną porzeczkę oraz maliny i bez. Możesz dowolnie mieszać różne opcje.

Zakupiona herbata świetnie sprawdzi się jako „baza” bezalkoholowego grzańca. Przygotujesz go w łatwy i szybki sposób. Wystarczy, że do zaparzonego naparu dodasz odpowiednie przyprawy, na przykład imbir, cynamon i goździki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć też o owoce (pomarańcze, cytryny itp.). Już kilka plasterków wzbogaci smak napoju.

Darmowe mleko w Dino – warunki oferty

Za darmo możesz dostać też mleko Wypasione marki Mlekovita (3,2 procent zawartości tłuszczu). Wystarczy, że włożysz do koszyka siedem jednolitrowych opakowań. Wtedy kolejne pięć otrzymasz gratis. Cena za sztukę w tej sytuacji wyniesie 2 złote i 61 groszy. Regularny koszt to 4,49 zł. Możesz oszczędzić więc ponad 20 złotych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że produkt znajdujący się w promocji to mleko UHT. Nie wymaga więc przechowywania w specjalnych warunkach. Zamknięte kartony nie muszą być trzymane w lodówce. Nic nie stoi na przeszkodzie, by umieścić je w szafce kuchennej. Ważne, by dane miejsce nie było narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła. Jeśli o to zadbasz, mleko „wytrzyma” nawet pół roku. Możesz je spokojnie wykorzystać do przygotowania świątecznych wypieków. Po otwarciu przenieś nabiał do lodówki i zużyj w ciągu 2-3 dni.

Kiedy zgarnąć gratisy w Dino?

Promocja na mleko i herbatę zaczyna się w środę, a kończy we wtorek (27 listopada-3 grudnia). Masz więc sporo czasu na zakupy. Możesz też mocno odciążyć domowy budżet. Pamiętaj, że 1 grudnia wypada niedziela niehandlowa. Sklepy i supermarkety, będą w ten dzień nieczynne.

