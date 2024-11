Dobre masło i mleko za darmo w Biedronce. Biegnij robić zapasy na święta, zanim wszystko wykupią

Do świąt Bożego Narodzenia już coraz bliżej, a to oznacza intensywne pieczenie świątecznych ciast. Aby przygotować pyszne wypieki, potrzebujemy większych ilości masła. Warto więc skorzystać z aktualnej promocji i zaopatrzyć się w ten produkt już teraz. Podobnie jest z mlekiem, które również jest często potrzebne do świątecznych wypieków, ale też na przykład do porannej kawy, dlatego warto mieć większą ilość tego produktu w domu. Dobrze jest zrobić takie zapasy w okazyjnej cenie, by później uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Promocja na masło w Biedronce

W Biedronce trwa właśnie świetna promocja na masło. Możesz je teraz kupić w naprawdę niskiej cenie. Wszystkie masła w kostkach (200 g) są aktualnie w promocji 3+1 gratis. Oznacza to, że kupując trzy kostki masła, jedną otrzymasz gratis. Obowiązują jednak limity – dziennie jedna osoba może kupić tylko cztery kostki masła. Rabat będzie wtedy naliczony o wartości najtańszego produktu. Promocja trwa od dzisiaj (28.11.) do soboty (30.11). Żeby skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, musisz posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka.

Mleko za darmo w Biedronce

Mleko to kolejny produkt, który przyda się podczas przygotowywania świątecznych wypieków, ale nie tylko. Wykorzystujemy je przecież na co dzień – do porannej kawy, płatków śniadaniowych, zrobienia kakao czy pijąc je „solo”. Warto więc zapatrzyć się również w ten produkt w promocyjnej cenie. Kupując w Biedronce 7 opakowań mleka UHT, 5 opakowań tego produktu dostaniesz gratis. To naprawdę świetna okazja. Limit dzienny to 12 opakowań (maksymalnie 5 opakowań gratis). W tej sytuacji podobnie jak w przypadku masła rabat zostanie naliczony o wartości pięciu najtańszych produktów. Promocja również trwa od dzisiaj do soboty, a więc należy się spieszyć.

