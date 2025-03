Polacy w PRL-u jedli je na potęgę. Dziś nikt o nich nie pamięta, a to prawdziwy superfood

Czasy „żelaznej kurtyny” kojarzą się głównie z długimi kolejkami i pustymi sklepowymi półkami. Jednak nawet w tak trudnym okresie można było zdobyć prawdziwy rarytas, istny superfood o wielu cennych właściwościach. Chodzi o pewien rodzaj mięsa. Dziś patrzymy na nie z niechęcią, a kiedyś było nieodłącznym punktem menu w każdym barze mlecznym. Warto przywrócić je do łask, bo spowalnia starzenie, wzmacnia odporność i zapobiega wielu problemom zdrowotnym.

Niedoceniany superfood z PRL-u

Superfood z czasów PRL-u to cynaderki, czyli nerki wieprzowe lub wołowe. Wiele osób krzywi się na ich widok. Niesłusznie, bo są naprawdę smaczne. Poza tym zawierają wiele cennych mikro- i makroelementów, które wspierają pracę organizmu na wielu różnych poziomach. Można w nich znaleźć między innymi potas, który reguluje ciśnienie tętnicze krwi, fosfor odpowiadający za zdrowie kości i zębów czy cynk wzmacniający odporność.

Cynaderki są również bogatym źródłem żelaza. Związek ten odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie transportowania tlenu do tkanek i narządów. Wspiera pracę wątroby i oczyszczanie organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Wspomaga też funkcjonowanie układu odpornościowego. Jego niedobór może doprowadzić do wielu problemów zdrowotnych, w tym anemii (niedokrwistości).

Warto również zauważyć, że cynaderki dostarczają także sporych ilości białka i witamin o właściwościach przeciwutleniających. Włączenie tych przysmaków do diety może więc spowolnić starzenie, złagodzić stany zapalne tkanek i zmniejszyć ryzyko wielu różnych chorób, takich jak na przykład miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu czy zawał mięśnia sercowego.

O czym pamiętać, robiąc cynaderki?

Cynaderki można wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Nadają się do duszenia, smażenia i pieczenia. Zanim przystąpisz do przyrządzania tych podrobów oczyść je dokładnie ze wszystkich żyłek i błonek, a potem wymocz przez 2-3 godziny w wodzie. Pamiętaj, by ją co jakiś czas zmieniać. Możesz dodać do płynu niewielką szczyptę soli pod koniec moczenia. Dzięki temu po przygotowaniu będą delikatniejsze.

Czytaj też:

Jest sto razy lepsza niż wołowina czy wieprzowina. Polacy omijają ją w sklepie szerokim łukiemCzytaj też:

W PRL były hitem, dziś Polacy o nich nie pamiętają. To proste i zdrowe danie to moje odkrycie