W PRL były hitem, dziś Polacy o nich nie pamiętają. To proste i zdrowe danie to moje odkrycie

Często trzymamy się sprawdzonych przepisów i gotujemy to, co znamy najlepiej – schabowe, mielone, makarony czy zupy, które od lat goszczą na naszych stołach. Choć to wygodne i bezpieczne, zamykamy się w kulinarnej rutynie, zapominając o całym bogactwie smaków, jakie oferuje nasza polska kuchnia. Jednym z takich dań, które świetnie smakują, są płucka drobiowe.

To pyszne, ale zapomniane danie PRL-u

Płucka drobiowe to smaczne i wartościowe danie, które zasługuje na więcej uwagi w naszej kuchni. Są bogate w białko i składniki odżywcze, a przy tym mają delikatną konsystencję i subtelny smak. Można je przygotować na wiele sposobów – w formie gulaszu, duszone z warzywami czy w lekkim sosie śmietanowym. To idealna propozycja dla osób, które cenią dania pełne wartości odżywczych, a jednocześnie mają ochotę na powrót do kulinarnych tradycji. Płucka drobiowe warto jeść nie tylko ze względu na ich walory smakowe, ale też zdrowotne. Zawierają witaminy z grupy B, zwłaszcza B12, niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i produkcji czerwonych krwinek. Dostarczają również żelaza oraz innych minerałów, takich jak cynk i selen, które wspierają odporność i zdrowie skóry.

Jak zrobić płucka drobiowe? Prosty przepis

Płucka drobiowe przyrządzone według specjalnej receptury, z dodatkiem czosnku i cebuli smakują naprawdę genialnie. Przygotowanie płucek drobiowych jest prostsze, niż się wydaje, a dobrze przyrządzone mogą być prawdziwym rarytasem. Przed gotowaniem warto je dokładnie oczyścić i wypłukać w zimnej wodzie, aby pozbyć się resztek krwi. Następnie można je obgotować w lekko osolonej wodzie z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego, co poprawi ich smak i aromat. Po wstępnym gotowaniu płucka można pokroić i dusić w sosie.

Przepis: Płucka drobiowe Ta zapomniana potrawa skradnie serce największego smakosza Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 320 w każdej porcji Składniki 1 kg płucek drobiowych

pęczek włoszczyzny

liść laurowy

ziele angielskie

2 ząbki czosnku

1 cebula

1 łyżka mąki

2 łyżki octu

1 łyżeczka cukru

sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw starannie opłuczcie płucka. Później obierzcie i opłuczcie włoszczyznę, a następnie włóżcie do garnka i zalejcie wrzącą wodą. Dodajcie płucka, liście laurowe, ziele angielskie, sól oraz pieprz. Całość gotujcie pod przykryciem przez około 90 minut – aż do miękkości. Duszenie płucekWyjmijcie płucka, ostudźcie i pokrójcie na mniejsze kawałki. Podsmażcie smalec, a następnie wrzućcie pokrojone płucka. Dodajcie posiekaną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek. Całość oprószcie mąką, dodajcie 1-2 szklanki wywaru z gotowania płucek i duście przez chwilę. Pod sam koniec dodajcie odrobinę cukru i octu.

