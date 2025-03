Makłowicz dorzuca 2 nietypowe dodatki do zupy pomidorowej. Ten patent zasługuje na medal

Pomidorowa to jedna z najpopularniejszych zup w naszym kraju, zaraz obok tradycyjnego rosołu. Jest uwielbiana przez Polaków. Najczęściej przygotowuje się ją na bazie rosołu z dodatkiem przecieru pomidorowego lub świeżych pomidorów, a podawana jest z makaronem lub ryżem. To klasyka polskiej kuchni, która nigdy się nie nudzi. Okazuje się jednak, że może być ona jeszcze smaczniejsza. Wystarczy, że wykorzystasz prosty trik, a każdy z domowników będzie zachwycać się smakiem tego dania.

Makłowicz dodaje to do zupy pomidorowej

Robert Makłowicz, wybitny kucharz, ma swój sposób na to, by zupa pomidorowa smakowała naprawdę obłędnie. Prezentuje on to danie w zupełnie nowej odsłonie, ponieważ stawia na dwa dość nietypowe dodatki. Chodzi o szklankę czerwonego wina i pół łyżeczki cynamonu (proporcje obowiązują przy dużym garnku). Te dwa składniki wspaniale podkręcają smak pomidorów. Co więcej, nie musisz obawiać się o dodatek alkoholu do tego dania – w trakcie gotowania on odparuje, jednak wspaniały smak pozostanie.

Jak jeszcze można urozmaicić smak zupy pomidorowej?

Aby podkręcić smak zupy pomidorowej i uczynić ją jeszcze smaczniejszą, warto dodać kilka składników, które nadadzą jej głębi i wspaniałego aromatu. Świetnym sposobem jest dodanie odrobiny masła lub śmietanki, które sprawią, że zupa będzie bardziej kremowa i aksamitna. Można również wzbogacić ją o pieczone pomidory, które nadadzą intensywniejszego smaku. Doskonałym dodatkiem będzie także szczypta cukru, by złagodzić kwasowość pomidorów, oraz odrobina czosnku i bazylii, które podbiją aromat. Jeśli lubisz wyraziste smaki, dodaj kilka kropli sosu sojowego lub wędzoną paprykę – zupa zyska wspaniałą głębię. Dobrym pomysłem jest też dodanie odrobiny parmezanu lub serka topionego – sprawią one, że zupa stanie się bardziej kremowa Możesz też podsmażyć na maśle cebulę i marchewkę przed dodaniem ich do zupy – dzięki temu smak stanie się głębszy.

