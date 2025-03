Mięso lepsze od schabu, a Polacy rzadko je przyrządzają. Zrobisz z niego wyśmienite kotlety

Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, często goszcząca na stołach, zwłaszcza podczas rodzinnych obiadów. Dla wielu są wręcz obowiązkowym elementem niedzielnego posiłku. Tradycyjnie przygotowuje się je ze schabu. Owszem, są one bardzo dobre, ale okazuje się, że mogą smakować jeszcze lepiej. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że istnieje lepszy wybór mięsa, który może wynieść to danie na „nowy poziom smakowy”.

To mięso jest jeszcze lepsze od schabu

Choć tradycyjnie kotlety schabowe przygotowuje się ze schabu, warto spróbować innego rodzaju mięsa, które sprawi, że będą jeszcze smaczniejsze. Karkówka to idealny wybór – jest bardziej soczysta i delikatna, dzięki czemu kotlety wychodzą wyjątkowo miękkie i pełne smaku. Dobrze przyprawiona, a następnie zapanierowana i usmażona na złocisty kolor, zachowuje swoją wilgotność i kruchość, przewyższając tym samym klasyczną wersję ze schabu. To świetna alternatywa dla tych, którzy szukają czegoś jeszcze smaczniejszego na niedzielny obiad, a przy tym mają ochotę na nieco kuchennych eksperymentów.

Trzeba jednak pamiętać, że karkówka jest dość wymagającym mięsem. Żeby kotlety z karkówki były soczyste i naprawdę pyszne – trzeba ją wcześniej odpowiednio zamarynować. Świetnie sprawdzi się do tego mleko, ale też maślanka czy kefir.

Dlaczego jeszcze warto jeść karkówkę?

Karkówka to mięso, które wyróżnia się nie tylko wyjątkowym smakiem, ale także doskonałą soczystością i delikatnością. Dzięki lekkiemu przerostowi tłuszczu pozostaje miękka nawet po dłuższej obróbce cieplnej, co sprawia, że jest idealna nie tylko na kotlety, ale także do pieczenia, grillowania czy duszenia. Jest bogata w białko oraz cenne witaminy z grupy B, które wspierają funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni. Dodatkowo jest ona bardzo bogata w żelazo (6,25 mg na 100 g), a to oznacza, że ma więcej tego pierwiastka niż znany z tego szpinak. Dodatkowo ma niską zawartość sodu, przez co jest odpowiednia dla osób borykających się z nadciśnieniem tętniczym.

