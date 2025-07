Masło gratis? Biedronka rusza z mocną ofertą. Sprawdź, kiedy najlepiej iść po zapas

Masło dla wielu z nas jest jednym z najważniejszych produktów w lodówce, dlatego skrupulatnie dbamy, by nigdy go nie zabrakło. Przydaje się nie tylko do smarowania kanapek, ale też do smażenia. To również dodatek do wielu ciast, placuszków czy naleśników. Ceny masła w ostatnim czasie są bardzo wysokie. Jest jednak sposób, by nie rujnować domowego budżetu. Wystarczy regularnie śledzić gazetki różnych supermarketów i kupować ten produkt na promocji.

Tanie masło w Biedronce

W Biedronce od czwartku do soboty (3-5 lipca) można dostać masło w znacznie niższej cenie niż zwykle. Oferta dotyczy masła ekstra marki „Mlekovita” oraz masła „Łaciate”. Obowiązuje promocja „4 plus 2”. Oznacza to, że przy zakupie czterech opakowań masła, kolejne dwa dostaniesz całkiem za darmo. Co więcej, wszystkie masła można ze sobą dowolnie mieszać, a więc możesz wziąć kilka kostek jednej marki i kilka drugiej. Limit dzienny to sześć opakowań na kartkę Moja Biedronka (dwa opakowania gratis). Zostanie naliczony rabat o wartości dwóch najtańszych produktów i rozłożony proporcjonalnie na wszystkie kupowane artykuły promocyjne.

Co jeszcze można taniej kupić w Biedronce?

Masło nie jest jedynym produktem, na który warto „polować” w najbliższych dniach. Dobrze jest się też zaopatrzyć w jajka, ponieważ one również są w specjalnej ofercie. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego „Moja Kurka” kupisz w bardzo okazyjnej cenie. Za drugi tańszy produkt zapłacisz aż o 40 procent taniej (warunkiem jest jednak zakup dwóch opakowań jajek).

Gdy będziesz na zakupach spożywczych w tym supermarkecie warto sięgnąć też po ser żółty Maasdam ser holenderski marki „Światowid” w plastrach. Kupując jedno opakowanie, drugie dostaniesz całkowicie za darmo. Oznacza to, że za jedno zapakowanie trzeba zapłacić jedynie 3 zł 50 gr (cena regularna to 6 zł 99 gr). Zarówno taki pakowany ser, jak i masło to produkty, które można długo przechowywać w lodówce, więc możesz zrobić naprawdę duże zapasy. Jajka mają krótszą datę ważności, jednak jeśli sporo pieczesz, to z pewnością bez trudu je wykorzystasz.

Czytaj też:

Polacy piją je litrami, bo myślą że są zdrowe. Dietetyczka ujawnia, co naprawdę jest w środkuCzytaj też:

Kupujesz je w Biedronce, bo myślisz, że są zdrowe? Dietetyczka ostrzega: lepiej unikaj