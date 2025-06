Masło za 4,99 zł w Stokrotce tylko przez 3 dni! Pobierz apkę i oszczędzaj

Polacy wydają na zakupy spożywcze coraz więcej pieniędzy. Nawet inwestycja w podstawowe produkty jest już sporym obciążeniem dla domowych finansów. Niechlubnym rekordzistą, który „pożera” największą część rodzinnego budżetu jest masło. Używamy go niemal do wszystkiego – smarowania pieczywa, gotowania, smażenia, pieczenia etc. Dlatego też szybko się kończy i trzeba stale uzupełniać jego zapasy. Na szczęście swoistą „ulgą” dla portfela są różnego rodzaju promocje na masło. Jedną z nich organizuje teraz Stokrotka. Nie przegap okazji, by zaoszczędzić. Drugiej takiej oferty nie ma nigdzie indziej.

Jak zdobyć taniej masło w Stokrotce?

Promocja dotyczy masła ekstra Farm Milk. Jej warunki są bardzo proste. Trzeba nabyć trzy kostki smarowidła o łącznej wadze 600 gramów, by uzyskać rabat. A ten jest całkiem spory. Przy zakupie wskazanej liczby opakowań, cena jednej sztuki „spadnie” do 4 złotych i 99 groszy. Tymczasem regularny koszt produktu wynosi niespełna osiem złotych. Można więc zyskać aż 9 złotych. Jednak nie wszyscy będą mogli zaoszczędzić. Opisana oferta jest bowiem skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Nasza Stokrotka. Na szczęście jej zdobycie nie jest trudne ani czasochłonne. Nie wymaga też uiszczania żadnych opłat. Wystarczy pobrać oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować w swoim telefonie komórkowym.

Kiedy iść po masło do Stokrotki?

Promocja na masło obowiązuje od poniedziałku do środy. Zaczyna się 30 czerwca, a kończy 2 lipca. Masz więc całkiem dużo czasu na zakupy. Pamiętaj jednak, że ta oferta ma swoje ograniczenia. Nie możesz kupić więcej niż 3 sztuki masła na jedną aplikację. Jeśli włożysz do koszyka inną liczbę kostek, rabat nie zostanie naliczony. Za każdy produkt trzeba będzie zapłacić 7 złotych i 99 groszy. Regularna cena zostanie naliczona także w sytuacji, gdy zrobisz zakupy w innym terminie niż ten wskazany powyżej.

Czytaj też:

Te lody z Biedronki możesz jeść nawet na diecie. Mają mniej kalorii niż myślisz. Zobacz, co poleca dietetyczkaCzytaj też:

Znasz ten zapomniany owoc? Ekspertka mówi wprost: może pomóc uchronić cię przed cukrzycą