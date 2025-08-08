Te 5 nowości z Biedronki poleca dietetyczka. Jedna z nich to hit na diecie. Sprawdź!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Produkty

Te 5 nowości z Biedronki poleca dietetyczka. Jedna z nich to hit na diecie. Sprawdź!

Dodano: 
Kobieta podczas zakupów
Kobieta podczas zakupów Źródło: Freepik
Biedronka znów zaskakuje! Na półkach pojawiły się ciekawe produkty. Jeden z nich to hit podczas odchudzania, inny to lepsza alternatywa dla dobrze znanych artykułów spożywczych. Czy warto się skusić na te „nowości”? Sprawdź, co poleca dietetyczka.

Biedronka stale poszerza swój asortyment. Co jakiś czas w ofercie znanej sieci pojawiają się nowe artykuły spożywcze. Zwróciła na nie uwagę dietetyk Agata Stawińska. Na co dzień pokazuje, że zdrowe odżywianie i odchudzanie wcale nie musi być pasmem wyrzeczeń. Podpowiada też, jakich wyborów zakupowych dokonywać z korzyścią dla portfela i sylwetki. Swoją wiedzą dzieli się w sieci. W jednym z ostatnich postów opublikowanych w mediach społecznościowych stworzyła „listę” supernowości z Biedronki. Sprawdź, czy masz je w domu.

Co warto kupić w Biedronce zdaniem dietetyczki?

Agata Stawińska poleca serek lekki Almette. Nabiał występuje w kilku wersjach smakowych, na przykład naturalnej i z ziołami. Stugramowa porcja produktu dostarcza 109 kalorii, 13 gramów białka i stosunkowo niewielkiej ilości węglowodanów oraz tłuszczów – odpowiednio 4,1 g i 4,5 g. Dla porównania „klasyczny” wariant serka tej samej marki – śmietankowy zawiera tylko 6,7 g białka i aż 24 gramy tłuszczu. Jest też wysokokaloryczny (100 gramów to 256 kalorii). Na „liście” nowości z Biedronki rekomendowanych przez dietetyczkę znalazła się również oliwa z oliwek w sprayu Mantova. Może ona – jak podkreśla specjalistka – wspomóc proces odchudzania.

Przydatna do delikatnego natłuszczania patelni, na przykład przy smażeniu naleśników i placuszków. Może zmniejszyć ilość zużywanego oleju nawet o 90 procent, w porównaniu z tradycyjną butelką [tego tłuszczu – przyp. red]. Butelka [oliwy w sprayu – przyp. red] o pojemności 200 mililitrów odpowiada 2,4 l tradycyjnego oleju butelkowanego – zauważa ekspertka.

Jej zdaniem warto włożyć do koszyka również gotowe zupy marki Jemy Jemy. Występują w różnych odsłonach i świetnie sprawdzają się jako przekąska. Dostarczają też stosunkowo niewielu kalorii. Dla przykładu stugramowa porcja krupniku to około 35 kcal. Składy produktów prezentują się całkiem dobrze, choć nie są idealne. W przywołanej wcześniej propozycji znajdziemy ekstrakt drożdżowy i przeciwutleniacz (askorbinian sodu). Warto jednak podkreślić, że te dodatki są uznawane za bezpieczne, a ich ilość nie jest duża.

Inne polecane nowości z Biedronki

Agata Stawińska w swoim materiale zwróciła też uwagę na lody proteinowe Go Active. Stugramowa porcja przysmaków dostarcza jedynie 116 kalorii. Całe opakowanie o pojemności 460 mililitrów to około 300 kcal. Te produkty są – jak wyjaśnia ekspertka – zdrowszym wyborem między innymi dla osób z insulinoopornością. Pewnym „mankamentem” wskazanych propozycji jest jednak obecność słodzików – erytrytolu oraz sukralozy. Spożywane w nadmiarze mogą wywołać dolegliwości gastryczne, zwłaszcza u konsumentów z wrażliwym układem pokarmowym. Ostatnim produktem polecanym przez dietetyczkę jest natomiast herbata Lipton „Zero” o smaku malinowym. Nie zawiera dodatku cukru. Ma relatywnie prosty i krótki skład.

Choć najzdrowszym wyborem zawsze będzie woda, to – jeśli masz ochotę na coś innego – lepszym rozwiązaniem będą napoje »zero« niż te z dodatkiem cukru – podsumowuje ekspertka.

Czytaj też:
Kupujesz oliwę z oliwek? Tę z Biedronki poleca dietetyczka. Ma jedną ważną przewagęCzytaj też:
Pij to zamiast jogurtu. Twój układ trawienny i odporność ci za to podziękują

Opracowała:
Źródło: dietetyka_w_pigulce/Instagram