Kupujesz oliwę z oliwek? Tę z Biedronki poleca dietetyczka. Ma jedną ważną przewagę

Oliwa z oliwek wykazuje mnóstwo cennych właściwości i wspiera funkcjonowanie organizmu na wielu różnych poziomach. Raczej nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Te zwykle pojawiają się w momencie, gdy stajemy przed półką w supermarkecie z zamiarem zakupu przywołanego tłuszczu. W Biedronce można wybierać spośród (co najmniej) kilku różnych marek. Skąd zatem wiedzieć, jaka jest najlepszy? Odpowiedzi na postawione pytanie udzieliła dr Paulina Ihnatowicz. Wskazała konkretny produkt, który – jej zdaniem – w pełni zasługuje na to, by znaleźć się w twojej kuchni. Sprawdź, co dokładnie poleca i dlaczego.

Jaka oliwa z oliwek w Biedronce jest najlepsza?

Doktor Paulina Ihnatowicz radzi, by sięgać po oliwę z oliwek ekstra vergine marki własnej Biedronka (Azeite de Moura DOP). To – jak zauważa ekspertka – produkt z Chronioną Nazwą Pochodzenia. Wszystkie etapy prowadzące do jego powstania – poczynając od uprawy oliwek, poprzez ich tłoczenie, a na butelkowaniu finalnego wyrobu kończąc – odbywa się w tym samym regionie Moura na południu Portugalii.

Mamy dokładnie napisane skąd ona pochodzi. Możemy to sprawdzić na stronie internetowej. Tutaj też jest informacja o tym, że oliwa jest uzyskiwana wyłącznie za pomocą środków mechanicznych i bezpośrednio z oliwek – podkreśla Paulina Ihnatowicz.

Innymi słowy, jej wytwarzanie przebiega bez użycia wysokich temperatur ani substancji chemicznych. Podnosi to jakość produktu. Zachowuje on swój naturalny smak, aromat oraz wartości odżywcze. Ekspertka poleca również oliwę z oliwek ekstra vergine marki Gallo. Jest wytwarzana w Portugalii, podobnie jak produkt opisany wcześniej.

Na co zwracać uwagę przy zakupie oliwy z oliwek?

Niezależnie od tego, jaką oliwę z oliwek wybierasz, pamiętaj, by sięgać po produkt przechowywany w ciemnej, najlepiej szklanej butelce. To bardzo ważne, bo przywołany tłuszcz jest bardzo wrażliwy na działanie czynników zewnętrznych. Światło słoneczne przyspiesza proces utleniania zawartych w nim związków, a zwłaszcza antyoksydantów. W efekcie produkt traci swoje cenne prozdrowotne właściwości i szybciej jełczeje.

