Mało kto po niego sięga, a świetnie wspiera serce i obniża cholesterol. Łyżeczka dziennie wystarczy

Za najzdrowszą i najczęściej polecaną uważa się oliwę z oliwek. Słusznie, jednak nie należy zapominać też o innych olejach, które także mają prozdrowotne działanie. Olej rydzowy wciąż pozostaje mniej popularny niż inne tłuszcze roślinne, ale stopniowo zyskuje uznanie dietetyków i osób dbających o zdrowy styl życia. Zobacz, dlaczego warto włączyć go do swojej diety na stałe.

Ten olej może obniżać cholesterol i wspierać organizm w walce ze stanem zapalnym

Wiele osób nie słyszało o oleju z lnianki siewnej — to właśnie olej rydzowy. Ma delikatny, orzechowy smak i uchodzi za jeden z ciekawszych tłuszczów roślinnych o korzystnym profilu kwasów tłuszczowych. Jego regularne spożywanie może wspierać układ krążenia. Jest bogaty w kwasy omega-3, które mogą przyczyniać się do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów we krwi. Dzięki temu mogą sprzyjać zmniejszeniu ryzyka chorób serca, nadciśnienia czy miażdżycy. Kwasy omega-3 są również ważne dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, dlatego mogą wspierać koncentrację i pamięć.

Olej rydzowy wykazuje także właściwości przeciwzapalne, co może pomagać w łagodzeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów i innych schorzeń o podłożu zapalnym. Dzięki działaniu antyoksydacyjnemu pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, którego nadmiar przyspiesza procesy starzenia i sprzyja rozwojowi wielu chorób.

Jak stosować olej rydzowy?

Najbardziej wartościowy jest olej rydzowy tłoczony na zimno. W ten sposób zachowuje najwięcej cennych składników odżywczych. Ze względu na wysoką zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych jest wrażliwy na wysoką temperaturę, dlatego powinien być stosowany „na zimno”. Idealnie sprawdzi się więc jako dodatek do sałatek, past kanapkowych, ale też twarogu, pieczywa, kasz czy różnych innych, gotowych już potraw.

Jeśli chcesz korzystać z jego właściwości w codziennej diecie, możesz rozważyć spożywanie niewielkiej ilości — na przykład łyżeczki dziennie. Najważniejsza jest jednak systematyczność oraz stosowanie oleju jako elementu zbilansowanego jadłospisu.

Czytaj też:

Pamiętasz tę kaszę? Naukowcy: to polski skarb dla jelit i stabilnej glikemii – sprawdź, jak działaCzytaj też:

Najzdrowsze śniadanie? Jego zrobienie jest łatwiejsze, niż myślisz. Musisz pamiętać o tej zasadzie