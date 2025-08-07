Pij to zamiast jogurtu. Twój układ trawienny i odporność ci za to podziękują

Wiele osób zastanawia się, co warto wybrać – jogurt naturalny czy kefir? Oba te produkty mleczne cieszą się dużą popularnością. Różnią się jednak nie tylko smakiem, ale też składem i właściwościami. Wybór pomiędzy nimi nie jest oczywisty, dlatego warto bliżej przyjrzeć się właściwościom zdrowotnym obu tych produktów.

Co lepiej wybrać: jogurt naturalny czy kefir?

Jeśli chodzi o kaloryczność, to kefir wypada pod tym względem lepiej. Znajduje się w nim 50 kcal na 100 gramów. Z kolei jogurt naturalny zawiera 67 kcal na 100 gramów. Różnica ta jest jednak bardzo niewielka. Choć jogurt jest bardziej kaloryczny, to ma on więcej białka (5,73 g) w porównaniu do kefiru (3,3 g). Lepiej sprawdzi się więc w przypadku sportowców oraz osób będących w trakcie rekonwalescencji, które potrzebują jego większej ilości.

Jogurt ma natomiast więcej wapnia – w 100 g znajduje się aż 199 mg wapnia. Z kolei w kefirze – jedynie 103 mg. Ten składnik mineralny jest niezbędny do utrzymania zdrowych kości i zębów, ponieważ stanowi ich główny budulec. Odpowiada także za prawidłowe funkcjonowanie mięśni, układu nerwowego oraz proces krzepnięcia krwi.

W obu produktach ilość żelaza jest podobna (około 0,10 mg na 100 g produktu). Jogurt ma jednak więcej potasu – 255 mg na 100 g, a kefir 122 mg na 100 g. Potas odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi oraz wspiera pracę serca. Jest również niezbędny, by mięśnie i układ nerwowy pracowały prawidłowo. Pod kątem wartości odżywczych jogurt naturalny wypada odrobinę lepiej od kefiru, jednak oba te produkty powinny znaleźć się w naszej diecie.

Kiedy warto pić kefir?

Kefir warto pić przede wszystkim wtedy, gdy zależy nam na poprawie pracy układu trawiennego i wzmocnieniu flory bakteryjnej jelit. Zawiera więcej różnorodnych szczepów bakterii probiotycznych, co czyni go szczególnie korzystnym dla zdrowia jelit – wspiera trawienie i pomaga w regulacji wypróżnień. Dzięki swoim właściwościom poprawia odporność organizmu i może być pomocny po antybiotykoterapii. To także dobry wybór dla osób szukających lekkostrawnego i niskokalorycznego napoju, który nawadnia. Idealnie sprawdzi się na przykład w czasie upałów. Koniecznie przeczytaj też, co dodać do kefiru, by jeszcze lepiej wpłynął na twoje zdrowie. Zobacz również, jaki kefir najlepiej kupić w Biedronce zdaniem dietetyków.

