Lekarz radzi: połącz z tym siemię lniane. To udrożni tętnice i zahamuje miażdżycę! Zobacz!

Siemię lniane to coraz popularniejszy superfood w naszym kraju. Zawiera dużo błonnika, który wspomaga trawienie i reguluje pracę jelit. Jest także bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza kwas alfa-linolenowy, który korzystnie wpływa na serce i układ krążenia. To jednak nie wszystko — działa również osłonowo na żołądek, łagodząc podrażnienia i wspierając leczenie wrzodów.

Z czym połączyć siemię lniane dla zdrowia tętnic?

Dr Marek Skoczylas w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, z czym należy połączyć siemię lniane, by udrożnić tętnice oraz zahamować miażdżycę.

Stworzymy połączenie, które obniża poziom trójglicerydów, współodpowiedzialnych między innymi za rozwój miażdżycy – powiedział.

Wyjaśnił, że miażdżyca zwęża naczynia krwionośne, a jej zahamowanie prowadzi do ich udrożnienia. Ekspert tłumaczy, że siemię lniane warto połączyć z:

tłustymi rybami,

komosą ryżową,

olejem z wiesiołka,

czosnkiem.

Możesz więc przyrządzić pyszną sałatkę. Zrób też sos, którym skropisz całe danie — wystarczy, że połączysz łyżkę soku z cytryny z odrobiną pieprzu.

Jak przygotować siemię lniane?

Lekarz wyjaśnił również, jak należy przyrządzić siemię lniane, by w pełni wykorzystać jego potencjał.

Ziarna siemienia lnianego pokryte są twardą łupiną, która praktycznie uniemożliwia trawienie i przyswajanie cennych składników odżywczych. Dlatego też, aby rzeczywiście skorzystać z dobrodziejstw siemienia lnianego, zaleca się jego wcześniejsze zmielenie – powiedział.

Do mielenia nasion lnu dobrze nadaje się zwykły młynek do kawy. Nasiona należy mielić krótkimi seriami, by zapobiec przegrzaniu się urządzenia. Powinny być one mielone „na świeżo”, a więc tuż przed dodaniem ich do potrawy. W ten sposób zapobiega się utlenianiu kwasów tłuszczowych omega-3, które znajdują się w siemieniu i są wyjątkowo wrażliwe na działanie tlenu oraz światła.

Zmielone siemię lniane ma większą powierzchnię kontaktu z powietrzem, co przyspiesza utlenianie i prowadzi do utraty cennych właściwości. Z tego samego powodu ekspert odradza zakup już gotowego, zmielonego siemienia lnianego, ponieważ nie wiadomo, w jakich warunkach było ono przechowywane. Zamiast młynka do kawy sprawdzi się także blender o dużej mocy lub zwykły moździerz.

