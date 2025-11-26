Placki ziemniaczane, które zawsze wychodzą! Wersja bez mąki robi furorę, przekonaj się sam

Placki ziemniaczane to jedno z najpopularniejszych dań kuchni polskiej, któremu naprawdę trudno się oprzeć. Można je podawać w wersji wytrawnej – ze śmietaną, gulaszem czy sosem pieczarkowym, ale cudownie smakują również „na słodko”, na przykład posypane cukrem. Przygotowuje się je z tartych ziemniaków, cebuli, jajek oraz odrobiny mąki. Okazuje się jednak, że ten ostatni składnik wcale nie jest konieczny. Warto o tym wiedzieć, gdy nie mamy tego produktu w domu lub po prostu chcemy trochę poeksperymentować w kuchni.

Przepis na placki ziemniaczane bez mąki

Takie placki ziemniaczane bez mąki wcale nie różnią się smakiem od tych klasycznych. Moim zdaniem są wręcz jeszcze smaczniejsze. Wystarczy, że dodasz inny popularny produkt z kuchennej szafki. Gdy raz spróbowałam tego przepisu, nigdy już nie wróciłam do starej receptury. Musisz wymieszać starte, odciśnięte ziemniaki z kilkoma łyżkami płatków owsianych i jajkiem. Płatki owsiane świetnie wchłaniają wilgoć z startych ziemniaków, dlatego nie trzeba dodawać mąki. Żeby całość miała bardziej wyrazisty smak, możesz też dodać posiekaną cebulkę, czosnek, a także swoje ulubione przyprawy. To smaczna i zdrowsza wariacja tradycyjnych placków.

Przepis: Placki ziemniaczane bez mąki Te placki ziemniaczane smakują bajecznie. Też je zrób! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 152 w każdej porcji Składniki 8 ziemniaków

1 jajko

3 czubate łyżki płatków owsianych

sól

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki obierz, zetrzyj na drobnej tarce i dokładnie odciśnij nadmiar wody (np. przez sitko albo gazę). Dodawanie składnikówDo odciśniętych ziemniaków wbij jajko, dodaj płatki owsiane i sól. Płatków nie musisz ich wcześniej mielić, po prostu wymieszaj wszystko na gładką masę. Smażenie plackówNa dobrze rozgrzaną patelnię wlej olej, nakładaj porcje masy łyżką i smaż na średnim ogniu, aż placki będą złociste i chrupiące z obu stron. Po usmażeniu odsącz placki na papierowym ręczniku, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu.

Pamiętaj, żeby placki ziemniaczane smażyć na mocno rozgrzanym oleju. Dzięki temu nie będą się rozpadać. Jeśli olej jest za chłodny, ciasto zacznie wsiąkać tłuszcz, zamiast się smażyć. Sprawdź też, jak zrobić placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków.

Inne pyszne potrawy z ziemniaków

Ziemniaki są bardzo uniwersalnym warzywem, z którego można przygotować naprawdę wiele pysznych dań. Poza plackami ziemniaczanymi możesz zrobić też kopytka albo kluski śląskie, które świetnie pasują do mięs i sosów. Świetnym dodatkiem jest też purée ziemniaczane. Inną pyszną opcją są zapiekanki ziemniaczane z serem, warzywami lub boczkiem. Ciekawym pomysłem jest też przyrządzenie sałatki ziemniaczanej. Świetnie smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Smakiem mojego dzieciństwa jest z kolei kartoflanka, czyli zupa, której głównym składnikiem są właśnie ziemniaki. Idealnie sprawdzi się na te chłodne dni, ponieważ jest bardzo sycąca i rozgrzewająca. Jeśli masz ochotę na odrobinę kuchennych eksperymentów, przygotuj babkę ziemniaczaną.

