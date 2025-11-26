Gdy mam ochotę na coś słodkiego, robię to szybkie ciasto. Idealnie wilgotne i rozpływa się w ustach

Domowe wypieki mają w sobie coś wyjątkowego. Nie tylko wspaniale smakują i pachną, ale też sprawiają, że w domu tworzy się niepowtarzalna i ciepła atmosfera. Świeżo upieczony chleb, kruche ciasteczka czy puszysta drożdżówka zawsze wywołują uśmiech na twarzach domowników. Wiele z nich jest jednak dość pracochłonnych, przez co rezygnujemy z ich przygotowywania.

Przepis na proste ciasto bananowe

Ja jednak w sytuacjach, gdy chcę coś upiec, ale nie mam zbyt wiele czasu, stawiam na pyszne ciasto bananowe z kawałeczkami czekolady. Dosłownie rozpływa się w ustach, a jego zrobienie jest naprawdę bardzo proste, dzięki czemu poradzą sobie z tym nawet debiutanci.

Przepis: Ciasto bananowe To ciasto bananowe jest moim ulubionym, dosłownie rozpływa się w ustach. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 300 w każdej porcji Składniki 220 g mąki pszennej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

½ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki soli

½ łyżeczki cynamonu

100 g brązowego cukru

80 g kwaśnej śmietany lub jogurtu naturalnego

100 g masła, roztopionego i lekko przestudzonego

2 jajka

3–4 bardzo dojrzałe banany Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW jednej misce wymieszaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia, sól i cynamon. W drugiej misce banany rozgnieć widelcem na gładkie purée. Dodaj jajka, roztopione masło, śmietanę (lub jogurt) i cukier. Dokładnie wymieszaj. Do mokrych składników wsyp mieszankę suchych składników. Wymieszaj delikatnie widelcem, tylko do momentu, aż składniki się połączą. Pieczenie ciastaPiekarnik nagrzej do 180 °C. Formę keksówkę wyłóż papierem do pieczenia. Przelej ciasto do formy. Piecz około 50 minut, aż do tzw. „suchego patyczka”. Po wyjęciu odstaw w formie na 10–15 minut, a potem przełóż na kratkę do całkowitego przestudzenia.

Pamiętaj, że banany muszą być mocno dojrzałe. Wtedy ciasto będzie wilgotne i cudownie smaczne. Dojrzałe banany są słodsze, łatwiej się rozgniatają, a ciasto będzie miało pełniejszy aromat i odpowiednią słodycz. Składniki „mokre” powinny mieć temperaturę pokojową. Jeśli chcesz nieco bardziej urozmaicić smak i teksturę, możesz dodać kawałki czekolady, orzechy lub suszone owoce.

Jakie jeszcze desery można przygotować z bananów?

Poza ciastem bananowym z tego owocu można przygotować wiele pysznych deserów. Zrobisz z nich między innymi bananowe placuszki. Wystarczy rozgnieść banana i wymieszać z jajkiem oraz odrobiną mąki. Popularnym deserem jest też bananowy pudding lub szybkie lody z mrożonych bananów, które po zblendowaniu mają konsystencję kremowych lodów. Banan świetnie nadaje się również do ciasteczek owsianych. Ciekawym pomysłem jest upieczenie smakowitych muffinek bananowych.

Dlaczego warto jeść banany?

W przypadku bananów w stosunkowo niewielkiej objętości zawarta jest duża dawka energii. Dostarczają one organizmowi błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się dłużej syci, ale też świetnie działa na nasze jelita. To również źródło magnezu i potasu. Te owoce świetnie działają więc na układ pokarmowy czy ciśnienie tętnicze, dlatego dobrze, by zagościły w naszej diecie na stałe. Ich spożywanie wspomaga też rozwój przyjaznej mikroflory jelitowej.

