Jedz to częściej! Dietetyk: te trzy przyprawy pomagają usuwać toksyny z ciała

Każdego dnia nasze ciało próbuje pozbyć się wszystkiego, co jest mu zbędne i szkodliwe. Ilość takich substancji niekiedy może być jednak zbyt wysoka i przeciążać detoksykacyjne możliwości naszego organizmu. Warto wtedy sięgnąć po wsparcie, dzięki któremu łatwiej mu będzie neutralizować niebezpieczne związki. Żeby wesprzeć organizm w takim oczyszczaniu, wcale nie trzeba sięgać po „cudowne preparaty”.

Te przyprawy odtruwają organizm

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu zauważył, że w tym celu dobrze jest włączyć do swojej diety kolendrę. Zauważył on, że ta przyprawa zmniejsza gromadzenie się toksycznych metali ciężkich w ciele. Jest to więc prosty i naturalny sposób na usprawnienie procesów detoksykacyjnych. Kolejnym produktem o takich właściwościach jest rozmaryn. Jego działanie zostało potwierdzone doświadczeniami na zwierzętach. Specjalista zauważył, że na podstawie uzyskanych wyników naukowych eksperci napisali w podsumowaniu:

Składniki ekstraktu z rozmarynu mogą chronić wątrobę i żołądek przed czynnikami rakotwórczymi lub toksycznymi – dietetyk zacytował słowa badaczy.

Oznacza to, że substancje aktywne, które są obecne w rozmarynie, pomagają neutralizować niebezpieczne dla zdrowia związki.

Co jeszcze działa oczyszczająco?

Kolejną przyprawą, o której należy wspomnieć w kontekście oczyszczania organizmu, jest kurkuma. W najnowszej pracy naukowej z 2025 roku jej autorzy omówili szczegółowe mechanizmy, poprzez które kurkuma bierze udział w detoksykacji ciała. Chodzi o badanie pod tytułem „Kurkumina: potencjalny detoksykator w walce z toksynami chemicznymi i naturalnymi”.

Praktyczne informacje, które można wyciągnąć z tej publikacji, to że kurkuma pomaga w neutralizowaniu i usuwaniu wielu różnych substancji niebezpiecznych dla zdrowia, w tym metali ciężkich, alkoholu, mikroplastiku, nikotyny, toksyn produkowanych przez pleśnie, a także akrylamidu, czyli substancji, która uszkadza układ nerwowy, a która znajduje się w produktach takich jak frytki, chipsy ziemniaczane, krakersy, herbatniki, wafle, prażone orzechy czy kawa zbożowa – powiedział ekspert.

