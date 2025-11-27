Dietetyk wskazuje dwa słodycze ze sklepu. Możesz je jeść bez wyrzutów, nawet na diecie
Dietetyk wskazuje dwa słodycze ze sklepu. Możesz je jeść bez wyrzutów, nawet na diecie

Słodycze
Słodycze Źródło: Materiały prasowe / Agencja od Kuchni
Sklepowe słodycze to samo zło? Niekoniecznie. Dietetyk wskazuje przysmaki, które możecie jeść bez wyrzutów sumienia nawet podczas odchudzania. Zobaczcie, co wrzucić do koszyka, gdy następnym razem będziesz na zakupach w supermarkecie.

Czy słodycze i odchudzanie mogą iść ze sobą w parze? Jak najbardziej, o ile zostaną dobrze dobrane. To zadanie niestety bywa trudne. Wielość artykułów spożywczych dostępnych na rynku nie ułatwia podjęcia decyzji. Na szczęście z pomocą przychodzi dietetyk Jakub Woźniak. Ekspert wskazał, po które sklepowe słodkości można sięgać bez wyrzutów sumienia. W swojej ocenie wziął pod uwagę skład produktów, a także ich kaloryczność oraz wartość odżywczą. Zobacz, co warto mieć w kuchni.

Najlepsze słodycze zdaniem dietetyka

Niekwestionowanym faworytem eksperta jest czekolada Mocno Gorzka marki Wedel o zawartości kakao na poziomie 80 procent. Ma „czysty” i krótki skład. Nie znajdziemy w niej zbędnych dodatków ani ulepszaczy. Na pierwszej pozycji plasuje się miazga kakaowa, na drugiej – kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, a na trzecim – cukier. Sto gramów czekolady dostarcza około 16 g tego składnika. To niedużo, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre słodycze dostępne na rynku mają go nawet trzy razy więcej w tej samej porcji.

Nie ma się absolutnie do czego przyczepić [...] Zdecydowana szósteczka, czyli maks, jaki może ode mnie otrzymać – podkreślił Jakub Woźniak w udostępnionym nagraniu.

Specjalista poleca również batoniki marki Dobra Kaloria. Występują w różnych smakach i powstają na bazie suszonych daktyli, czekolady oraz orzechów. Są sprzedawane na sztuki, w niewielkich porcjach, dzięki czemu można łatwiej włączyć je do codziennej diety. Co ciekawe obie opisane przekąski zawierają błonnik – odpowiednio 16 i 12 g w stu gramach. Dzięki temu zapewniają długie uczucie sytości po posiłku i zmniejszają ryzyko sięgnięcia po inne słodkie przyjemności, na przykład ciastka czy cukierki.

Jak jeść słodycze, by schudnąć?

Przede wszystkim z umiarem. Trzeba pamiętać, że wszystkie słodycze – również te opisane powyżej – są źródłem węglowodanów prostych, a ich nadmiar w diecie nie służy zdrowiu ani sylwetce. Wręcz przeciwnie – sprzyja przybieraniu na wadze i zwiększa ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, takich jak na przykład cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze czy otyłość.

Źródło: Centrum Respo/YouTube