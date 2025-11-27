Nie przepłacaj! Sprawdź ofertę „2+2” i „1+1” w Lidlu. Polacy ruszą na zakupy tego dnia

Dzięki promocjom możemy nabyć swoje ulubione produkty w znacznie niższych cenach niż normalnie. Takie oferty można znaleźć w wielu popularnych supermarketach. Trzeba jednak regularnie śledzić gazetki z promocjami. Korzystanie z tego rodzaju akcji pozwala nie tylko zaoszczędzić, ale także mądrze planować domowe zakupy i unikać niepotrzebnych wydatków.

Tanie jajka i margaryna

W Lidlu w najbliższy piątek (28 listopada) w świetnej ofercie dostaniesz margarynę marki „Kasia”, która jest idealna do pieczenia lub smażenia. Kupując dwie sztuki tego produktu, kolejne dwie dostaniesz całkowicie za darmo. Limit to 6 opakowań gratis na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Ten produkt śmiało możesz mrozić, a więc jeśli nie potrzebujesz go teraz, to i tak warto zrobić zapas z myślą o świętach Bożego Narodzenia.

Tego samego dnia opłaca się także kupić jajka ściółkowe (wielkość M, klasa A). Nabędziesz je w ramach promocji „1 plus 1 gratis”. Obowiązuje jednak limit dwóch opakowań gratis na kupon.

Kawa w świetnej cenie

Od czwartku do soboty (27–29 listopada) w świetnej cenie dostaniesz też kawę marki Lavazza. Za drugi, tańszy produkt zapłacisz aż o 60 procent mniej. Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji. Obowiązuje limit czterech opakowań na kupon. Oferta dotyczy wszystkich rodzajów kawy, które można ze sobą dowolnie miksować. Biorąc pod uwagę, że kawa jest produktem za który aktualnie trzeba naprawdę sporo zapłacić, to jest to świetna okazja. Spiesz się więc z zakupami, zanim zostaną puste półki.

Pamiętaj, żeby kawę przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła i wilgoci. W ten sposób długo zachowa swój aromat.

Czytaj też:

Jedz to częściej! Dietetyk: te trzy przyprawy pomagają usuwać toksyny z ciałaCzytaj też:

Przy pierwszym katarze robię rosół z tego niedocenianego mięsa. Naprawdę wspiera odporność