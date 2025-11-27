Placuszki bez mąki i cukru, które ratują mi humor. Sprawdź, co sprawia, że działają w kilka minut

Są takie dni, kiedy wszystko „jak po grudzie”. Brakuje energii do pracy, a w głowie pojawiają się same czarne scenariusze. Ja sięgam wtedy po swoją „apteczkę pierwszej pomocy”, czyli przepiśnik ze sprawdzonymi recepturami, które w mig podnoszą na duchu i nie wymagają wiele pracy. Już sam proces ich przygotowywania działa relaksująco. Pozwala skupić się na tym, co „tu i teraz”, zapomnieć o codziennych troskach.

Jak zrobić placuszki bez mąki i cukru?

Wystarczy sięgnąć po trzy produkty. Bez trudu dostaniesz je w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie. Połączenie dojrzałego banana z naturalnym masłem orzechowym i jajkiem to sprawdzone i pyszne „trio”. Jeśli chcesz, możesz dodać do niego inne składniki na przykład kakao, cynamon czy kawałki banana. Dzięki temu zyskają jeszcze bardziej deserowy charakter. A jeżeli zależy ci na tym, by przysmaki były bardziej sycące, dorzuć do nich naturalny jogurt typu islandzkiego. To źródło łatwoprzyswajalnego białka. Ten makroskładnik hamuje uczucie głodu i usprawnia przemianę materii.

Te placuszki doskonale smakują „solo”. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by podać je z ulubionymi dodatkami. Dobrze sprawdzą się świeże lub mrożone owoce, a także kawałki gorzkiej czekolady o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent). Możesz też śmiało sięgnąć po zwykły cukier puder, naturalny miód lub syrop klonowy.

Przepis: Placuszkiz 3 składników Świetnie smakują i nie wymagają wiele pracy. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 204 w każdej porcji Składniki 2 jajka

2 dojrzałe banany

80 g naturalnego masła orzechowego Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banany Łączenie składnikówRozgnieć banany widelcem. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj. Smażenie placuszkówSmaż na rozgrzanej patelni na złoty kolor.

Dlaczego te placuszki poprawiają nastrój?

Banan dostarcza tryptofanu, który jest prekursorem serotoniny, czyli „hormonu szczęścia”. Związek ten poprawia nastrój usprawnia komunikację między neuronami i wpływa pozytywnie na funkcjonowanie poznawcze, między innymi pamięć oraz koncentrację. Pomaga też radzić sobie ze stresem i wewnętrznym napięciem.

