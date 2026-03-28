Katarzyna Bosacka poleca te ciastka maślane. Mają 2/3 mniej cukru niż normalne

Umówmy się – mało kto potrafi przejść obojętnie obok kawałka dobrej czekolady czy ciastek, zwłaszcza gdy dopada nas popołudniowy spadek energii albo po prostu mamy gorszy humor. To zupełnie ludzkie, że szukamy w jedzeniu tej małej chwili przyjemności. Jeśli jednak już decydujemy się na coś słodkiego, dobrze jest robić to z głową. Zamiast brać pierwszy lepszy batonik napakowany syropem glukozowym i tłuszczem palmowym, lepiej przeanalizować etykietę i wybrać coś, co ma prosty, krótki skład.

Te ciastka poleca Katarzyna Bosacka

Słuchajcie, od niedawna można kupić w sklepach Aldi takie ciastka, które mają skład, że „łał”. Nadal pamiętajcie, że są to ciastka, czyli mają w sobie cukier, ale tego cukru mają znacznie mniej, o połowę, a czasem nawet o 2/3 mniej niż normalne ciastka – powiedziała ekspertka od zdrowego odżywiania.

Chodzi o ciastka „Łał”, które specjalistka od zdrowego odżywiania stowrzyła s razem z firmą Gotszlik. Dodała, że w popularnych ciastkach maślanych zazwyczaj występuje też mąka pszenna, olej palmowy, ale także substancje spulchniające, difosforany i sztuczne aromaty. Tymczasem ciastka polecane przez Katarzynę Bosacką mają w składzie mąkę pszenną, ale też pełnoziarnistą, olej roślinny – kokosowy i rzepakowy. Cukier jest dopiero na piątym miejscu w składzie. W innych ciastkach zajmuje on pierwsze lub drugie miejsce, a to oznacza, że jest go znacznie więcej. W tych ciastkach jest także mleko w proszku, prawdziwa wanilia i tyle. W opakowaniu jest czternaście ciastek i całość zawiera jedynie około 3,5 łyżeczki cukru.

To znaczy, że w jednej sztuce jest 1/3 łyżeczki cukru. To powoduje, że mniej nam wchodzi w biodra – wyjaśniła.

Jeśli od czasu do czasu mamy ochotę na słodką przekąskę, to te ciastka możemy jeść z mniejszymi wyrzutami sumienia.

Chciałam ciastek, które nadal smakują jak prawdziwe kruche, ale nie są po prostu „cukrem z dodatkami”. Takich, w których proporcje są bardziej rozsądne, a skład nie przypomina tablicy Mendelejewa – podsumowała ekspertka.

Jak zrobić domowe ciastka bez cukru?

Pieczenie ciastek w domu to chyba najlepszy sposób, żeby mieć pełną kontrolę nad tym, co ląduje w naszym żołądku. Zamiast sypać biały cukier szklankami, można wykorzystać to, co daje natura – owoce i kilka sprytnych zamienników.

Cała zabawa polega na tym, żeby tradycyjną mąkę zastąpić czymś bardziej wartościowym, na przykład płatkami owsianymi, zmielonymi migdałami czy wiórkami kokosowymi, które dają fajną strukturę i sycą na znacznie dłużej. Jeśli chodzi o słodycz, najprostszym trikiem są bardzo dojrzałe, rozgniecione widelcem albo zblendowane daktyle, które tworzą genialną. Można też oczywiście sięgnąć po erytrytol czy ksylitol, jeśli komuś zależy na naprawdę niskim indeksie glikemicznym.

Jako zdrowe spoiwo zamiast kostki masła świetnie sprawdza się masło orzechowe, puree z pieczonego jabłka lub po prostu jajko, a dla lepszego smaku warto wrzucić garść posiekanych orzechów, ziarna słonecznika, cynamon albo kawałki gorzkiej czekolady. Najprostszy przepis na świecie to po prostu wymieszanie dwóch bananów ze szklanką płatków owsianych i ulubionymi bakaliami, a potem pieczenie tego przez kwadrans w 180 stopniach.

