Wyrzuć mąkę z przepisu. Te naleśniki są mięciutkie i obłędnie pachną

Naleśniki bez mąki to nie tylko dietetyczna ciekawostka, ale konkretna alternatywa dla klasycznego ciasta, bazująca na skrobi z proszku budyniowego. Zamiast puszystości typowej dla mąki pszennej, otrzymujemy tu placki bardzo cienkie i charakterystycznie elastyczne oraz mięciutkie. Największą różnicą jest zapach, ponieważ od razu po wylaniu na patelnię czuć intensywną wanilię lub śmietankę, zależnie od tego, jakiego budyniu użyjesz.

Przepis na naleśniki bez mąki

Przygotowanie wymaga jednak innej techniki niż przy tradycyjnym przepisie. Na jedno jajko przypada jedno opakowanie budyniu (40 gramów proszku). Do masy koniecznie trzeba dodać łyżkę oleju, bo bez glutenu ciasto staje się wyjątkowo przywierające. Trzeba też pamiętać o regularnym mieszaniu masy w trakcie smażenia, ponieważ skrobia błyskawicznie osiada na dnie miski, co sprawia, że pierwsze naleśniki wyjdą za rzadkie, a ostatnie zbyt gęste.

Samo smażenie uczy cierpliwości, bo brak mąki oznacza brak elastyczności. Patelnia musi być mocno rozgrzana, ale ogień trzymamy na średnim poziomie, żeby nie przypalić delikatnej struktury. Kluczowy moment to przewracanie – robimy to szeroką łopatką dopiero wtedy, gdy brzegi same zaczną wyraźnie odstawać od teflonu. Jeśli spróbujesz podważyć je za wcześnie, naleśnik po prostu się porwie.

Przepis: Naleśniki bez mąki Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 75 w każdej porcji Składniki 40 g proszku budyniowego

1 jajko

120 ml mleka (najlepiej o obniżonej zawartości tłuszczu)

1 łyżka oleju

odrobina tłuszczu do smażenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWszystkie składniki dokładnie wymieszaj lub zblenduj na gładką masę. Odstaw ciasto na 10 minut, żeby lekko zgęstniało. Smażenie naleśnikówRozgrzej patelnię i delikatnie natłuść (lub użyj nieprzywierającej). Wlewaj cienką warstwę ciasta i smaż naleśniki po ok. 1–2 minuty z każdej strony.

Z czym podać naleśniki? Ciekawe pomysły

Jeśli chodzi o dodatki, budyniowa baza narzuca pewien kierunek, bo sama w sobie jest dość aromatyczna. Zamiast przesładzać całość dżemem (ewentualnie wybierz porzeczkowy), lepiej przełamać ten smak czymś lekko kwaśnym. Świetnie sprawdza się twaróg wymieszany ze skórką z cytryny i świeżą miętą, co zdejmuje z dania ciężar „budyniowości”. Dobrym wyborem będą też maliny (możesz użyć mrożonych), marakuja lub prażone jabłka z dużą ilością cynamonu, które w połączeniu z waniliowym ciastem smakują jak szybka wersja domowej szarlotki. Jeśli masz ochotę na kuchenne eksperymenty, spróbuj zrobić kakaowe naleśniki.

