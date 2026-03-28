Tylko w tę niedzielę kawa gratis. Druga akcja daje nawet 60% rabatu

Kawa to jeden z tych produktów, które zwykle kupujemy regularnie. Jeśli jeszcze nie uzupełniłeś swoich domowych zapasów, nie zwlekaj. Jeśli wybierzesz się do Aldi, możesz sporo zaoszczędzić. Nie potrzebujesz żadnych kart ani aplikacji lojalnościowych. Sieć wprowadziła jednak pewne limity. Sprawdź szczegóły.

Obniżka cen kawy w Aldi

Ten weekend obfituje w wyjątkowe okazje cenowe. Powody do radości mają miłośnicy „małej czarnej”, którzy poszukują wysokiej jakości wyrobów w znacznie obniżonych cenach. Sieć Aldi zorganizowała aż dwie atrakcyjne promocje na kawę. Pierwsza obowiązuje zarówno w sobotę, jak i w niedzielę (28-29 marca 2026 roku). Obejmuje wszystkie kawy ziarniste dostępne w ofercie sprzedawane w opakowaniach o pojemności 1 kilograma. Mechanizm akcji jest prosty. Jeśli kupisz od razu co najmniej dwie paczki, zaoszczędzisz 60 procent. Rabat dotyczy jednak wyłącznie najtańszych wybranych produktów. Za te droższe zapłacisz przy kasie pełną cenę.

Taniej możesz kupić takie kawy jak na przykład Lavazza Caffè Crema,Segafredo Intermezzo, Jacobs Krönung czy MK Café Premium. Sieć zastrzega, że dostępność i oferta artykułów może się różnić między poszczególnymi sklepami. Pamiętaj o tym, robiąc zakupy. Co ważne, Aldi nie narzuciło klientom żadnych ograniczeń.

Jaką kawę można dostać w Aldi za darmo?

W ramach akcji „Tania Niedziela” Aldi organizuje promocję na kawę mieloną Dallmayr Classic Intense (500 gramów). Jeśli kupisz jedną, kolejną dostaniesz gratis. Cena regularna produktu wynosi 45,99 zł. W tym przypadku obowiązują limity – 2 sztuki na jednego klienta. Pamiętaj, że oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w niedzielę, 29 marca 2026 roku. Jeśli przegapisz tę datę, nie zaoszczędzisz.

